Comenzaron los trabajos en la planta Echeverría y afecta el servicio de agua

Comenzaron los trabajos en la planta Echeverría para instalar una pieza de conexión clave, lo que provoca baja presión y cortes temporales en sectores del oeste de la ciudad. La intervención forma parte del plan municipal para mejorar la distribución de agua potable.
Los trabajos para colocar una pieza principal de conexión en la planta potabilizadora Echeverría comenzaron este jueves a las 7 de la mañana y generan restricciones en el funcionamiento operativo de los centros de distribución Ramírez y Ejército. La intervención provoca cortes de agua o baja presión en diversos sectores del ejido urbano, especialmente en las zonas ubicadas al oeste de las calles Ayacucho, Artigas y áreas aledañas.
Las tareas forman parte de la etapa final de una obra iniciada en julio, cuyo objetivo principal es mejorar el caudal y la calidad del servicio en la zona oeste de la ciudad. La mejora de la infraestructura permitirá incrementar el volumen de agua disponible para su distribución, optimizando la planificación según la demanda de los barrios alcanzados.
Últimos pasos de una obra estratégica
La intervención se desarrolla en el marco del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable, una iniciativa municipal que busca modernizar la red y mejorar la eficiencia del sistema en toda la ciudad. En este caso, la obra permitirá aumentar el volumen de agua potabilizada que se envía desde la planta Echeverría hacia el Centro Distribuidor Ramírez, lo cual reforzará la provisión en sectores que han registrado un sostenido crecimiento poblacional durante los últimos años.
El proyecto contempla una nueva tubería de casi 5.500 metros de extensión que conectará directamente con la planta y cisterna de avenida Ramírez. Con este incremento de la capacidad de impulsión, se busca garantizar un suministro más estable en los barrios del oeste.
Detalles del procedimiento técnico
Para realizar la colocación del ramal T en el manifold de salida del bombeo, fue necesario cortar la impulsión y vaciar la cañería principal de 750 milímetros. Este operativo permite habilitar la nueva conducción que está en ejecución y forma parte del programa “Obras de Impulsión”, incluido dentro del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable. La intervención es financiada íntegramente con recursos municipales.
Mientras se desarrolla el corte programado, personal técnico aprovecha para ejecutar tareas complementarias en la sala de bombas de la planta Echeverría. Allí se colocará una electrobomba recientemente adquirida por la Municipalidad, que aportará mayor eficiencia, sustentabilidad y productividad en la gestión del sistema.