Ratones Paranoicos en Paraná: "Es importante llegar al corazón de la gente"

21 de Noviembre de 2025
Juan Sebastián Gutiérrez, líder de la banda

Juan Sebastián Gutiérrez, líder de la banda, expresó a Elonce que "ponemos nuestro empeño y hemos invertido toda nuestra salud en darle y ponerle onda a lo que hacemos" y remarcó que "nunca nos subimos al vagón de la moda, para nosotros el rock and roll es la moda".

Ratones Paranoicos se presentará este sábado 22 de noviembre en el Club Echagüe, de Paraná, en el marco de una intensa gira que el grupo realiza para celebrar su trayectoria.

 

Juan Sebastián Gutiérrez, líder de la banda, expresó a Elonce que “hace mucho que no actuamos en Paraná. Estamos muy contentos por la recepción y todo. Venimos de una extensa gira ceremonial de despedidas, pero también de reencuentro con lugares donde hace mucho que no actuamos, como así también sitios donde nunca actuamos”.

 

Indicó que Paraná “fue un punto muy importante para nosotros. La gente desconoce bastante lo que fueron nuestros inicios, nuestro desarrollo. Fue divertido porque empezamos a tener mucha repercusión en el norte del país. Entre Ríos, luego, fue un lugar clave”.

 

Mencionó que “cuando uno empieza a tener repercusión con la música después a veces se limita mucho, lamentablemente, a la Capital Federal. Pero eso cambió con la tecnología y un montón de cosas. Buscábamos expandirnos y llevar el rock and roll a otros lugares, donde luego hemos estado”.

 

“Ponemos nuestro empeño y hemos invertido toda nuestra salud en darle y ponerle onda a lo que hacemos, la respuesta a por qué seguimos vigentes la tiene la gente. Creo que hay que llegar al corazón. Sabemos que no todos van a gustar de lo que hacés, es como un misterio”, agregó.

 

Dijo que “nuestro estilo nunca se subió a un vagón de la moda. Para nosotros la moda era escuchar rock and roll. Crecimos y dijimos, lo otro que llegó ahora no nos da. Hace 40 años que estamos juntos y el también seguimos el ejemplo de las bandas que nos inspiraron, que son legendarias”. Elonce.com

 

Llegó Juanse a Paraná para el show de Los Ratones Paranoicos

Temas:

Ratones Paranoicos Rock
