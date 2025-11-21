Profesionales de todo el país compiten en las Olimpíadas Veterinarias que se realizan en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Paraná es sede de una de las actividades más esperadas por los profesionales de la veterinaria: las Olimpiadas. Este evento, que se lleva a cabo por 18º año consecutivo, reúne a delegaciones de todo el país para competir no solo en deportes, sino también en expresiones culturales que reflejan la creatividad y fraternidad de los veterinarios.
Carolina Lell, presidenta del Colegio Veterinario de Entre Ríos y secretaria de la Federación Veterinaria Argentina, destacó la importancia de este encuentro, que fomenta tanto el deporte como las actividades culturales. “Este encuentro es el número 18, la Federación Veterinaria de Argentina comenzó con la organización hace 18 años y, año a año, se viene haciendo en diferentes provincias. Es muy enriquecedor, tanto en la parte cultural como en la parte deportiva, porque vivimos una experiencia hermosa e inolvidable", expresó.
Los veterinarios tendrán la oportunidad de mostrar sus talentos en áreas como música, pintura, danza y otras expresiones artísticas. "Este año, además de ser deportiva, también serán culturales. Los veterinarios podrán mostrar sus creaciones en diversas disciplinas", agregó Lell.
En cuanto a la competencia, la Copa Challenger es uno de los premios más codiciados, y el año pasado fue ganada por el Consejo de Chaco. Este año, Entre Ríos luchará por obtener la copa.
Las competencias deportivas se desarrollan en diferentes lugares de la ciudad: fútbol en las canchas del Interprofesional, atletismo en el Thompson, vóley y básquet en el Playón Deportivo de la Escuela Plaza Mayor, y pádel en el Club Palermo. También se jugará bochas en el Tiro Federal, y el lugar de alojamiento de los participantes es el complejo Mar de Sueños, donde también se llevarán a cabo actividades como natación, ajedrez y otros juegos.
El evento cuenta con la participación de 11 delegaciones de diferentes provincias. Entre ellas, se encuentran Corrientes, Jujuy, Salta, Santa Fe, Misiones, Chaco, Tucumán, y por primera vez, la delegación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). "Es un evento muy nutrido y estamos viviendo una hermosa experiencia aquí en Paraná", expresó Carolina Lell, quien destacó la fraternidad y el compañerismo que caracteriza a los profesionales de la veterinaria en este tipo de encuentros.