Preocupa la presencia de ratas en Paraná y alertan sobre riesgos por hantavirus y leptospirosis

La creciente aparición de roedores en distintos sectores de Paraná generó preocupación entre vecinos y especialistas, especialmente ante el riesgo de enfermedades como hantavirus y leptospirosis. Rubén Ríos, dedicado desde hace casi tres décadas al control de plagas, aseguró a Elonce que en los últimos dos años se registró “una invasión” de ratas en diferentes zonas de la ciudad.

“Estamos ante una situación bastante complicada porque en esta última época, en los últimos dos años, la aparición de roedores es mucho mayor que la de otros años”, afirmó el especialista, quien indicó que reciben cada vez más llamados de vecinos y comercios preocupados por la presencia de ratas.

Según explicó, la problemática no se concentra en un único barrio, sino que atraviesa a toda la ciudad. “Paraná está sobre una gran cantidad de arroyos y eso implica más razones para que los roedores puedan instalarse”, sostuvo.

Advierten por aumento de roedores en Paraná (archivo / ilustrativa)

El titular de la empresa de fumigación advirtió señaló que reciben más de 120 llamados mensuales por la presencia de roedores en diferentes zonas de la ciudad. El fumigador aseguró que este año creció notablemente la cantidad de roedores en Paraná y otras localidades de la provincia. "De cada cuatro o cinco llamados que recibimos por día, tres o cuatro son por roedores. La demanda aumentó muchísimo en comparación con años anteriores", señaló. Según explicó, el fenómeno se observa tanto en viviendas particulares como en supermercados, depósitos y fábricas. "Hay mucho roedor este año. Lo vemos diariamente en las visitas que hacemos. El problema creció de manera notable", agregó.

Los riesgos del hantavirus y la leptospirosis

Ríos explicó que el hantavirus se transmite principalmente a través de la inhalación de partículas provenientes de la orina y las heces de los roedores. “El contagio se da por la inhalación del olor del orín o de las heces de la rata”, señaló.

Además, recordó que las ratas también pueden transmitir leptospirosis, otra enfermedad considerada grave. En ese sentido, remarcó la importancia de la desinfección adecuada de los ambientes y recomendó utilizar lavandina o productos con amonio cuaternario para limpiar las zonas contaminadas.

El especialista indicó que existen diferentes tipos de roedores en Paraná. Entre ellos mencionó a las lauchas pequeñas, la rata negra y la denominada “alejandrina”, caracterizada por trepar y desplazarse por árboles y techos. “Hay algunas ratas que son del tamaño de un gato”, describió.

Cómo prevenir la presencia de ratas

Consultado sobre las medidas preventivas, Ríos señaló que la limpieza es fundamental, aunque aclaró que incluso en lugares cuidados pueden aparecer roedores. “Cuando se rompen casas o se hacen construcciones donde había madrigueras, las ratas buscan nuevos lugares para instalarse”, explicó.

También recomendó evitar dejar alimentos expuestos, especialmente balanceado para mascotas durante la noche. “Muchas veces preguntamos si tienen animales y alimento balanceado, porque eso atrae a las ratas”, sostuvo.

Preocupa la presencia de ratas en Paraná y alertan sobre riesgos por hantavirus y leptospirosis

En caso de encontrar un roedor muerto, aconsejó manipularlo siempre con guantes, colocarlo dentro de una bolsa y realizar una profunda desinfección del ambiente. “Después hay que limpiar bien el lugar y usar mucha lavandina”, remarcó.

El especialista indicó que las tareas de exterminio deben complementarse con procesos de desinfección para evitar la propagación de bacterias y enfermedades. “No solo eliminamos el roedor, también hacemos desinfección para matar las bacterias que pudieron quedar”, explicó.