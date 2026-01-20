Planifican el operativo de seguridad para la Fiesta Nacional del Mate

Se llevó a cabo este martes una reunión clave para planificar el operativo de seguridad de la 35ª Fiesta Nacional del Mate. Del encuentro participaron la intendenta de Paraná, Rosario Romero, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, funcionarios municipales y la plana mayor de la Policía de Entre Ríos, que encabeza el comisario Claudio González.

El objetivo del encuentro fue delinear un dispositivo integral que permita garantizar un ambiente familiar, seguro y ordenado durante el desarrollo del tradicional evento cultural, que tendrá lugar los días 6 y 7 de febrero y convoca a miles de personas de Paraná y de distintos puntos del país.

Fiesta Nacional del Mate (foto archivo)

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Santiago Halle, explicó que se está trabajando de manera anticipada en la organización del operativo. “Es una fiesta muy concurrida, que convoca a paranaenses y turistas. Hay muchos detalles que no se nos pueden escapar y debemos estar preparados”, señaló. Además, destacó la predisposición del gobierno provincial y del Ministerio de Seguridad para coordinar acciones conjuntas.

Halle agregó que en los próximos días se realizarán nuevas tareas de ajuste y una recorrida por el predio una vez que esté completamente instalado. “Queremos lograr que la fiesta brille, que tenga el menor número de inconvenientes posible y que se disfrute en familia”, remarcó.

Rosario Romero y Néstor Roncaglia (foto Municipalidad de Paraná)

Desde la Policía de Entre Ríos, el director de Operaciones y Seguridad, Diego Cabello del Campo, indicó que se consensuó todo el dispositivo de seguridad para un evento de gran magnitud. “El Jefe de Policía de la provincia se comprometió a disponer todos los recursos humanos y materiales necesarios para que la fiesta se desarrolle con normalidad y mucha seguridad”, afirmó.

Por su parte, el jefe departamental Paraná, Hernán Góngora, explicó que el operativo contempla no solo el predio principal, sino también los alrededores. “La Fiesta del Mate genera un importante movimiento de personas. Tenemos una planificación que se va ajustando según los días y los artistas convocantes. También se trabaja en conjunto con la Municipalidad en los cortes de tránsito para facilitar el acceso y la circulación del público”, detalló.

Las autoridades coincidieron en que la planificación anticipada y el trabajo articulado entre el Municipio, la Provincia y la fuerza policial resultan fundamentales para que la Fiesta Nacional del Mate se desarrolle con normalidad, seguridad y en un clima de celebración para toda la comunidad.