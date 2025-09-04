Personas en situación de calle: refugio de Cáritas seguirá abierto hasta enero

El refugio de Cáritas Paraná -habilitado para personas en situación de calle durante el invierno- seguirá brindando su servicio hasta el próximo 6 de enero.

“Agradecemos infinitamente a todos los grupos y pastorales que se sumaron hasta el 31 de agosto, a servir a los hermanos en situación de calle. Después de un discernimiento del equipo con monseñor Raúl (Martín, arzobispo de Paraná) y los voluntarios que acompañaron, seguiremos abiertos hasta el 6 de enero”, se indicó desde la institución.

En ese sentido, agradecieron además al “Hogar de Cristo con quienes compartimos y coordinamos este servicio y a la Municipalidad de Paraná, con quienes trabajamos articuladamente”.

La sede de Cáritas de la arquidiócesis de Paraná abrió sus puertas durante el invierno para brindar alojamiento y contención a quienes no tienen techo. La iniciativa nació del discernimiento, la oración y el deseo de responder al clamor de los más frágiles.

“Una experiencia de familia y de amor”

“Fue una experiencia de familia y de amor”, manifestó el presbítero Esteban Madrid Páez, vicepresidente de Cáritas, quien agradeció “la oración y el acompañamiento de muchos hermanos de diversas comunidades, laicos, sacerdotes y movimientos”.

El sacerdote explicó que la idea se fue gestando con el ahínco del administrador arquidiocesano, monseñor Juan Alberto Puiggari, y el compromiso de numerosas personas y movimientos eclesiales.

“Fue una decisión que nos hizo reflexionar: ¿Lo podíamos hacer, con qué herramientas, con qué recursos, quiénes nos iban a ayudar? Se elevó una convocatoria a distintos movimientos, y en base a la disponibilidad, al ardor de muchas personas en nuestras comunidades, nos animamos a empezar la semana pasada”, relató.

Desde entonces, la sede de Cáritas Paraná se transformó en un hogar provisorio, donde el abrigo no solo es físico, sino humano y espiritual. Al mismo tiempo, cada mañana en la plaza del Bombero, voluntarios ofrecen un desayuno a quienes viven en la calle. Fuente: Entre Ríos Ahora

Más noticias