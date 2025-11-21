 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Fiesta inclusiva del deporte

Patronato y ASPASID organizaron un encuentro de fútbol amistoso por los 30 años de la asociación

El evento organizado por Patronato y ASPASID celebró tres décadas de inclusión con un amistoso de fútbol protagonizado por chicos de ASPASID, jugadores y exfutbolistas del club.

21 de Noviembre de 2025
Los jugadores disputaron un partido de fútbol amistoso.
Los jugadores disputaron un partido de fútbol amistoso. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Club Atlético Patronato fue el escenario de una jornada muy especial en el marco de los 30 años de la Asociación Paranaense de Síndrome de Down y otras Discapacidades (ASPASID).

 

Este viernes, un grupo de jóvenes de la ONG, junto a integrantes de la Escuela de Fútbol Inclusivo del club, se enfrentaron en un amistoso lleno de emoción, alegría y sobre todo, compañerismo. La actividad fue una fiesta deportiva que reunió a jugadores con y sin discapacidad en un mismo equipo, destacando el valor de la inclusión social a través del fútbol.

Adrián Bruffal, presidente de Patronato, expresó su emoción por ser parte de este evento tan significativo: “Ver ingresar a los chicos en la cancha ya valió el año. La alegría de estos chicos nos llena el corazón y, como club, siempre vamos a apoyar este tipo de iniciativas. Esto es mucho más que un partido, es un momento para disfrutar, para compartir y para seguir construyendo la inclusión”, comentó a Elonce. Además, destacó el ambiente festivo, con música de la Banda de la Policía de la Provincia, que sumó aún más color a la jornada.

A lo largo del encuentro, se pudo ver a figuras conocidas del fútbol como Diego Jara y periodistas como Rolo Martinelli y Martín Macor, quienes no dudaron en sumarse al evento y jugar algunos minutos, aportando su experiencia y generosidad al encuentro.

Hoy ganamos todos”, afirmó Silvina Rodríguez, desde la Subcomisión de Fútbol Inclusivo, quien remarcó que el objetivo principal de la jornada no era la competencia, sino disfrutar de la experiencia de estar todos juntos, en la misma cancha, independientemente del resultado.

Un encuentro lleno de emoción y diversión para todos

El ambiente en el campo de juego estuvo cargado de emoción, tanto en las gradas como en el mismo césped. Los chicos de ASPASID, que participaban por primera vez en un partido tan especial, estuvieron acompañados por amigos, familiares y los hinchas que siempre los respaldan. “No importa quién gane o pierda. Lo importante es que estamos todos jugando juntos, que somos un equipo y que apoyamos a Patronato”, expresó Rodríguez.

En la cancha, la alegría y la diversión se hicieron notar. Los jugadores se entregaron al máximo en cada jugada, demostrando que el fútbol es para todos, sin importar las condiciones. "Jugar aquí es un sueño. Soy hincha de Patronato desde chico y estar en esta cancha es algo increíble", comentó Augusto, uno de los jugadores.

Encuentro inclusivo de fútbol en Patronato por los 30 años de ASPASID

Por otro lado, Facundo Villegas, uno de los jugadores, también se mostró emocionado por formar parte de la actividad. “Soy de la casa, juego en Patronato desde los 9 años. Gracias a todos los que nos apoyan. Es un honor estar acá con todos mis compañeros”, afirmó.

 

30 años de inclusión

ASPASID, que comenzó su camino en 1995 con un grupo de padres comprometidos con la integración de personas con discapacidad, ha logrado construir una comunidad inclusiva. A lo largo de estas tres décadas, la asociación ha trabajado para ofrecer espacios deportivos y sociales para chicos y chicas con discapacidad, brindándoles la oportunidad de desarrollarse tanto física como socialmente. En este sentido, el fútbol ha sido uno de los pilares más importantes de su trabajo.

Los jugadores de la fundación fueron invitados a estar en las gradas durante los partidos de la liga, alentando al equipo, y ahora son ellos quienes pisan el césped como protagonistas. “Este encuentro representa todo lo que hemos logrado juntos a lo largo de los años. Los chicos están felices, y eso es lo que más importa”, aseguró Nancy Domé, directora de la organización sin fines de lucro.

Amistoso Partido de fútbol discapacidad aspasid Inclusión Club Patronato
