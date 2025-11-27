Paraná será sede del torneo de lucha en la playa en el CAE

REDACCIÓN ELONCE
El Club Estudiantes de Paraná será escenario de un evento internacional de lucha de playa el próximo 6 de diciembre, una modalidad que se está popularizando tanto a nivel nacional como global. La competencia, que se desarrollará en la playa del club, promete un espectáculo único para los amantes del deporte y la comunidad en general.
Agustín Musante, profesor y encargado de la disciplina en el club, explicó a Elonce que la lucha de playa es una modalidad que se practica fuera de la colchoneta, a diferencia de las tradicionales luchas olímpicas, que se disputan sobre colchonetas. "La lucha olímpica tiene tres modalidades: greco-romana, lucha libre y lucha de playa. En la lucha de playa, la diferencia es que se puntúa la caída perfecta, el derribo perfecto. No se lucha en el piso como en las otras modalidades, sino que el objetivo es derribar al adversario. Si cae de espaldas son 3 puntos, si cae fuera del área es 1 punto y si cae con cualquier cosa que no sean los dos omoplatos es 1 punto. Si suma 3, se gana la lucha", explicó Musante.
A diferencia del sumo, donde el competidor gana al sacar al rival fuera del área o hacer que caiga de cualquier manera, en la lucha de playa, la acción se extiende por más tiempo y el público puede disfrutar de un espectáculo más dinámico y táctico. "La lucha se ve un poco más prolongada y es mucho más atractiva hacia el público", dijo.
La jornada, que comenzará a las 11:00 con las competencias infantiles, contará con la participación de luchadores de todo el país. "Vienen desde Misiones hasta Tierra del Fuego, desde San Juan hasta Uruguay y Brasil", añadió Musante, destacando la relevancia del evento para el desarrollo de la disciplina en Argentina. Las competiciones para las categorías U17 y senior se iniciarán a partir de las 14:00.
El evento no solo es una oportunidad para que los luchadores locales muestren su talento, sino también una plataforma para que los más jóvenes puedan iniciarse en la disciplina. "A partir de los 4 años ya dictamos clases en el club. Tenemos grupos infantiles que entrenan los lunes y miércoles a las 18:30, mientras que los adultos entrenan los lunes, miércoles y viernes en la sede desde las 19.30", explicó el profesor.
Musante también remarcó que la lucha de playa, aunque relativamente nueva en Paraná, es una modalidad que ha comenzado a ganar terreno a nivel mundial. "La Federación Mundial de Lucha está tratando de volver a los orígenes de la lucha, con la lucha de playa, que es el sistema antiguo que teníamos hace muchísimos años", destacó. La disciplina fue incluida en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y también formará parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.
En cuanto a los referentes locales, Musante mencionó a varios luchadores destacados que han logrado representar a la Argentina tanto en lucha olímpica como en lucha de playa. Entre ellos, resaltó a Martín Paz y Juan Ferreira, quienes han sido campeones nacionales y mundiales en lucha de playa, así como a Jesús Lugo, campeón argentino en lucha greco-romana. "Tenemos una vasta gama de luchadores de ambos géneros que son referentes a nivel nacional", señaló. Elonce.com