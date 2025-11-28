Realizarán una ronda de negocios para impulsar vínculos comerciales en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná y el área joven del Centro Comercial e Industrial presentaron la primera ronda multisectorial de negocios que se realizará el 11 de diciembre en Sala Mayo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de diciembre para empresas, emprendedores y pymes.
Para impulsar vínculos comerciales en Paraná, este viernes, se presentó la primera ronda multisectorial de negocios de Paraná que se llevará a cabo el 11 de diciembre en la Sala Mayo.
Se trata de una actividad impulsada por la Municipalidad, junto al área joven del Centro Comercial e Industrial, recientemente conformada, para generar espacios de vinculación comercial para empresas, pymes y emprendedores de la ciudad y la región. El encuentro culminará con la disertación de Emanuel Fellay, referente de Entrenuts.
Al respecto, el subsecretario municipal de Producción, Óscar Bustamante, destacó a Elonce que podrán participar pymes, emprendedores en crecimiento y empresas consolidadas, tanto como oferentes como compradores, incluyendo firmas de Paraná, la región y de distintos puntos del país.
De hecho, Bustamante confirmó que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) acompañará la actividad con su experiencia en la organización de rondas de negocios. “Es la primera experiencia de ronda de negocios que se impulsa desde el municipio junto con el Centro Comercial, ante lo cual las expectativas son muy altas”, señaló.
Indicó además que, tras la presentación inicial, se superaron las 30 inscripciones, por lo cual, se redobló la difusión para ampliar la convocatoria y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 4 de diciembre a través de las redes sociales de Jóvenes Empresarios de Paraná y del Centro Comercial e Industrial. El costo será de 10.000 pesos por empresa y no por persona, lo que permitirá la participación de más integrantes por firma.
En la oportunidad, Bustamante sostuvo que la propuesta respondió a los lineamientos de gestión. "La intendenta Rosario Romero pidió ser un Estado facilitador y promover instancias de comercialización, de encuentro y de crecimiento para nuestros comercios y pymes”.
Y en ese sentido, Bustamante recordó que, junto al área joven del Centro Comercial ya se trabajó en capacitaciones previas como la charla sobre habilitaciones comerciales y vinculó este tipo de espacios con el crecimiento del ecosistema emprendedor de la ciudad.
Objetivos de la jornada
Una de las organizadoras detalló que la ronda busca generar vínculos comerciales entre empresas locales, provinciales y nacionales. “La idea es generar este vínculo comercial tanto de la ciudad como de la parte provincial”, expresó Adalgisa Laporta, de una agencia de marketing.
Por su parte, Alejandro Deharbe, explicó que la jornada se diseñó para abarcar dos perfiles de participantes: quienes buscan ofrecer productos o servicios y quienes buscan sumar proveedores. “Esa sinergia es buena para que se sumen todos los comercios e industrias de la ciudad y de alrededores para que podamos crecer en forma conjunta”, señaló.
En la ocasión, los organizadores fueron consultados sobre la situación del empresariado joven en la ciudad. “Está en crecimiento”, afirmaron. Explicaron que el grupo joven del Centro Comercial comenzó a trabajar a inicios del año y que desde entonces incorporaron capacitaciones, espacios de coworking y actividades que impulsaron el desarrollo de sus proyectos. “La idea es generar confianza y vínculos, y la parte comercial es lo que más necesitamos”, indicó Laporta.