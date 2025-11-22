Paraná Diseña: emprendedores locales brillan con propuestas sostenibles e innovadoras

REDACCIÓN ELONCE
En la cuarta edición de Paraná Diseña, la feria de diseño local, los emprendedores presentaron propuestas innovadoras y sostenibles inspiradas en la belleza del río Paraná. Desde prendas de moda hasta accesorios únicos, los participantes compartieron su pasión y creatividad.
La cuarta edición de Paraná Diseña se está llevando a cabo con gran éxito en la Sala Mayo de Paraná, y una vez más, la feria se presenta como un punto de encuentro para emprendedores locales de diversas disciplinas del diseño.
En esta oportunidad, el evento se centra en la sostenibilidad y la inspiración que ofrece el río Paraná. Con la participación de 80 diseñadores locales, la feria se ha convertido en un escaparate perfecto para aquellos que buscan dar a conocer sus productos y conectar con el público.
Durante el recorrido, entrevistamos a algunos de los diseñadores y emprendedores que están marcando la diferencia en este evento. Juliana y Fabián, por ejemplo, son dos diseñadores con propuestas muy diferentes pero igualmente interesantes. Juliana, quien lidera la marca Mutu Prints, explicó el origen de su nombre: “La palabra Mutu sale de El Amigo Imaginario de mi sobrinita, que era como un espíritu muy rebelde, siempre se portaba mal, Mutu. Entonces, bueno, de ahí quedó Mutu y Prints por los estampados”.
Prendas únicas y accesorios inspirados en tendencias internacionales
La oferta de Mutu Prints incluye prendas intervenidas de forma artesanal, principalmente ropa vintage que es transformada por Juliana para dar lugar a colecciones temáticas. “Son prendas mayormente vintage y de sastrería, y yo las intervengo. Las colecciones son temáticas, por lo general”, mencionó Juliana. Actualmente, sus productos solo están disponibles en su tienda virtual.
Por otro lado, Fabián presenta su propia línea de accesorios inspirados en la moda coreana y la estética gótica. “Me inspiré mucho en la ola coreana y en todos los accesorios que utilizan los k-idols en sus presentaciones, en sus videos y demás”, destacó Fabián, quien también comentó que sus accesorios, hechos en cuero sintético, buscan romper con ciertos tabúes. “Yo también trato, al aparecer en estas ferias, de un poco sacarle el tabú a esto, que la gente vea que es algo normal, que son accesorios que se pueden usar también así, como en outfits para salir y demás”, afirmó Fabián mientras mostraba algunos de sus productos.
Nuevas propuestas artísticas: Herrería creativa y sostenibilidad
Uno de los momentos más inspiradores de la feria llegó con la participación de Indra Hierros & Deco, una artista de la herrería, Evangelina, quien comenzó este emprendimiento sin experiencia previa en la disciplina. “La verdad es que esto fue un salto de fe a mi intuición, de seguir un fuerte impulso que sentí en un determinado momento”, compartió Evangelina, quien aprendió de forma autodidacta y en un centro comunitario donde estuvo tres meses capacitándose. “Fui tres meses a un centro comunitario para probarme si yo tenía miedo o no para agarrar una moladora y todo ese tipo de herramientas. Porque la verdad que no tenía ni idea de cómo funcionaban”, contó.
A pesar de su falta de experiencia inicial, Evangelina rápidamente se enamoró del oficio. “Me encantó, y empecé a comprarme las herramientas y empecé a desarrollarlo sola”, explicó. Evangelina se siente especialmente orgullosa de poder participar en esta feria, que le ha permitido interactuar con otros artistas y compartir su trabajo. “Participo también en las ferias de manos entrerrianas. Soy parte de la marca colectiva. Y también la fiesta nacional de artesanía. Son todas experiencias muy enriquecedoras”, dijo.
Moda para toda la familia: Creatividad y protección UV
Otro de los emprendedores destacados es Mefy Valenzuela, quien ofrece una línea de ropa especialmente pensada para la protección UV tanto para adultos como para niños. “Tengo remeritas con protección UV, forradas enteras, para que no raspe. Súper cómodo para los chicos”, explicó, quien comenzó su carrera diseñando prendas para un desfile en su época de estudios. Su marca, también llamada Mefy Valenzuela, incluye mallas y prendas de diseño que buscan ofrecer comodidad y seguridad para todos, con un toque único de estilo.
Este año, la mujer incorporó una variedad de texturas y colores, desde tonos pastel hasta los llamativos. “Este año se trabaja mucho la textura. Siempre es importante la calidad. Son lycras oficiales. Tienen la etiqueta de lycra”, agregó Mefy, destacando la importancia de ofrecer productos de alta calidad.
Diseños inclusivos y la cápsula Río Vivo
María Laura Zarate, de la marca Malaja, también participa de esta edición de Paraná Diseña con su propuesta de prendas genderless (unisex). “Yo hago todo lo que es prendas genderless, que muchas de las prendas son unisex, tanto para el hombre como para la mujer”, comentó María Laura, quien con su marca apuesta por la inclusión en la moda.
En su propuesta, que se inspiró en el río Paraná, los diseñadores crearon una cápsula llamada Río Vivo, que aborda tanto la belleza como los problemas ambientales del río. “Nosotros pertenecemos al núcleo del Diseña Paraná, que en esta edición era el río el tema. Entonces, nosotros tenemos la cápsula, que somos ocho diseñadores textiles, que hicimos Río Vivo. Tratamos la contaminación, la parte linda del río, que es la paz, y que por ahí mucho nosotros no lo vemos, porque lo tenemos acá y no lo apreciamos”, explicó Zarate.