Recreó “El Eternauta” en escenarios icónicos de Paraná y recibió la aprobación de Ricardo Darín

Paraná como “El Eternauta” y el "like" de Darín.

La serie El Eternauta se estrenó el pasado 30 de abril en Netflix y desde entonces ha tenido un éxito inusitado. Más allá de los actores que protagonizan la serie, sus actuaciones y la propia historia que se cuenta, uno de los aspectos que más llama la atención es el escenario apocalíptico que muestran lugares icónicos de Buenos Aires.

En los últimos días un original proyecto digital sorprendió en redes sociales y generó miles de interacciones: Ignacio “Nacho” Grünbaum, un paranaense multifacético, recreó escenas de El Eternauta utilizando inteligencia artificial y ubicando la historia en escenarios emblemáticos de Paraná, como la Catedral, la Municipalidad, el ingreso al túnel subfluvial y el robot del Patito Sirirí.

El Eternauta llegó a Paraná: recrean escenas con IA en lugares icónicos de la ciudad

“Me puse a jugar un poco con la inteligencia artificial, a generar algunas imágenes, muy cebado, muy copado con El Eternauta, y fue saliendo solo. Después las animé un poco y armé una edición con sonido. Realmente explotó en Instagram”, relató Grünbaum en diálogo con Elonce.

El “like” de Darín

El contenido se viralizó rápidamente y llegó a una de las figuras clave de la serie: Ricardo Darín. “Me enteré por una página que Darín le había dado like a la publicación. Dije ‘bueno, les gustó por lo menos’. Estoy fascinado, no caigo de que haya tenido tanta repercusión y de que a la gente que está a cargo de esto le guste”, expresó con entusiasmo.

Nacho explicó que este trabajo se enmarca en un interés más amplio por las herramientas digitales: “Estoy trabajando con inteligencia artificial, lo estoy estudiando, me gusta mucho. El año pasado participé en una capacitación del Gobierno de Entre Ríos que se llamó Hackiatón. Con un equipo ganamos una de las instancias, y desde ahí seguí explorando”.

Entre los escenarios recreados se encuentran la Catedral de Paraná, la Escuela Normal y el túnel subfluvial. La calidad del montaje hizo que muchas personas pensaran que se trataban de imágenes que formaban parte de la serie de Netflix: “Me llegaron mensajes de gente que decía ‘che, yo no vi el túnel en la serie, me comí seis capítulos y no lo encontré’”, comentó entre risas.

El proceso, aunque realizado en gran parte desde un celular, demandó trabajo minucioso. “Generar las imágenes, hacer los retoques, animarlas y montar el video con sonido me llevó como un día y medio. El sonido es fundamental porque le da ese toque realista”, detalló.

Consultado por su opinión sobre la serie, fue elogioso: “La serie me encantó. El Eternauta siempre me pareció una historia muy buena. Me gustó mucho cómo la adaptaron, especialmente con Ricardo Darín, que a mí me encanta. Tenía muchas expectativas y la serie salió muy airosa”.

Finalmente, explicó que su objetivo fue incluir a Paraná en el imaginario apocalíptico que la serie propone: “Para los porteños debe ser muy loco ver tu esquina toda nevada en una serie. Nosotros quedamos un poco afuera de eso. Entonces me pregunté: ¿cómo se vería acá?”. Además, prometió en caso de hacer una segunda parte, incluir el estadio de Patronato, entre otros puntos icónicos de la capital entrerriana. Elonce.com