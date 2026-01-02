Paraná aprobó la Ordenanza Tributaria 2026: Novedades y beneficios para los ciudadanos

El Municipio de Paraná aprobó la Ordenanza Tributaria 2026, un paso hacia la modernización de su estructura impositiva. Según el contador Alexis Bilbao, secretario de Hacienda, el propósito de esta reforma es facilitar el cumplimiento tributario para los vecinos y simplificar los procesos administrativos. “Este año, como todos los años, presentamos tanto el Presupuesto Municipal como la Ordenanza Tributaria para el año 2026, con algunas novedades que responden a los lineamientos de la intendenta Rosario Romero”, destacó Bilbao a Elonce. Entre los cambios más destacados se encuentran la eliminación y reducción de varios tributos que impactan directamente sobre los ciudadanos y el sector comercial.

Reducción de tasas y simplificación de trámites

Una de las medidas más destacadas es la reducción en la Tasa de Alumbrado Público, que afecta a todos los residentes de la ciudad. La colocación de más de 13.000 luminarias LED y la finalización de un parque solar que estará operativo en abril de 2026 han permitido generar una mayor eficiencia energética, lo que se traduce en una reducción de tres puntos porcentuales en la tasa de alumbrado. Así, para los usuarios residenciales, la tasa pasará del 16% al 13%, y para los comerciales, del 15% al 12%.

Además de esta medida, el municipio eliminará ciertos tributos que impactaban principalmente en el sector comercial, como el Derecho de Espectáculos Públicos, la tasa de Ocupación de la Vía Pública y otros cargos. “La idea es reducir no solo la carga impositiva, sino también lo que se conoce como el costo de cumplimiento”, afirmó Verónica Demediuk, directora ejecutiva de AFIM, quien también destacó que la simplificación de los trámites será un factor clave para mejorar la relación entre el contribuyente y el Municipio.

La digitalización como clave para una mejor gestión

La modernización no solo se limita a la reducción de tasas, sino también a la digitalización de los procesos. Se han implementado sistemas de pago electrónicos y facilitado el acceso a los trámites a través de plataformas digitales como MiParaná y el Sistema de Administración Tributaria (SAT). De este modo, los ciudadanos podrán recibir sus boletas a través de correo electrónico y realizar pagos en línea, lo que reducirá los costos operativos y mejorará la eficiencia del sistema.

A pesar de los avances tecnológicos, las autoridades son conscientes de que muchos vecinos, especialmente los adultos mayores, pueden sentirse inseguros con la transición digital. En este sentido, tanto Bilbao como Demediuk remarcaron la importancia de ofrecer tiempo para que los ciudadanos se adapten al nuevo sistema, con asesoramiento y opciones como el débito automático para facilitar el proceso.

Un 2026 con menos impuestos y mayor desarrollo para la ciudad

El impacto positivo de la Ordenanza Tributaria 2026 no solo se sentirá en las reducciones de tasas, sino también en el impulso de actividades culturales y comerciales. Según Demediuk, la eliminación de derechos de espectáculos públicos y tasas relacionadas con la ocupación de la vía pública “no solo facilita el acceso a estas actividades, sino que también promueve un uso organizado del espacio público, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y el disfrute de los vecinos”, concluyó.