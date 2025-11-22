Osvaldo Laport invita a ver "Emboscada" en el FICER, la película filmada en Paraná y Villa Urquiza

El 26 de noviembre, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) será el escenario del esperado estreno de la película Emboscada, dirigida por Mauro Bedendo y protagonizada por Osvaldo Laport y Roly Serrano.

La película, que ha capturado la atención del público local y regional, fue filmada íntegramente en las ciudades de Paraná y Villa Urquiza, ofreciendo una propuesta única tanto desde lo narrativo como desde la producción cinematográfica. En diálogo con el programa Buenas Noches de Elonce, el director expresó su visión sobre la importancia de crear un cine más inclusivo y federal, alejándose de las tradicionales producciones porteñas.

“La idea mía siempre fue traer un poco el cine para acá, para que no sea todo siempre en Buenos Aires”, comentó Bedendo, quien destacó el valor de trabajar con un equipo artístico local. Emboscada se distingue por ser una de las producciones más grandes de los últimos años, contando con más de 60 actores entrerrianos y de la región. Esta apuesta a las artistas locales no solo busca enriquecer la narrativa de la película, sino también generar un impacto positivo en la industria cinematográfica de la provincia.

Sinopsis de "Emboscada": un thriller político

La historia de Emboscada gira en torno a El Tano (Osvaldo Laport), un corresponsal de guerra y fotógrafo profesional que se convierte en un símbolo de rebelión durante el "corralito" de 2001. Ante la desesperación de perder sus ahorros, el protagonista comete un acto extremo para recuperar su dinero, un gesto que lo lleva directo a la cárcel. Tras cumplir su condena, El Tano recupera su libertad, pero ahora es perseguido por policías corruptos que buscan la fortuna escondida que el protagonista logró ocultar.

Con una mochila llena de dinero, un arma y su cámara, El Tano huye hacia su único refugio seguro: su pasado. Las ciudades de Paraná y Villa Urquiza se convierten en el perfecto escenario para esta narrativa de acción y suspenso, donde la política y lo personal se entrelazan en una trama que refleja las tensiones sociales de principios del siglo XXI. En cuanto a la película, el director la describe como “una historia de tres actos generales”, donde la “emboscada” es el hilo conductor de los conflictos que atraviesa el protagonista.

Un cine más federal: impacto para los actores locales

Mauro Bedendo resaltó a Elonce la importancia de realizar cine fuera de los grandes centros urbanos, y cómo el proyecto Emboscada se inserta en esta visión de cine más federal. “Es una de las producciones más grandes de los últimos años en la región”, subrayó, destacando que más de 60 actores de Entre Ríos y alrededores participaron en la filmación. Este tipo de proyectos no solo da visibilidad a los talentos locales, sino que también permite una aproximación más auténtica al público, quienes pueden identificarse con los lugares y las historias que representan.

Foto: Elonce.

La elección de las locaciones en Paraná y Villa Urquiza, dos lugares con un gran valor paisajístico y cultural, permite que la película tenga una estética única, que fusiona la acción y el suspenso con un profundo componente social y político. Con la incorporación de actores entrerrianos, Emboscada busca resaltar la riqueza de la región y abrir nuevas puertas para la cinematografía de provincias fuera del circuito tradicional.