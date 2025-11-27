Organizan festival a beneficio de la Asociación Cuidar Bajo la Misma Estrella del San Roque

REDACCIÓN ELONCE
Este sábado se llevará a cabo un festival solidario en apoyo a la Asociación Cuidar Bajo la Misma Estrella, que asiste a niños y familias del Hospital San Roque. Los detalles del evento y cómo colaborar.
Festival a beneficio. El Hospital San Roque es un lugar donde la esperanza se enfrenta cada día a situaciones complejas, pero también de inmensa solidaridad. En ese contexto, la Asociación Cuidar Bajo la Misma Estrella juega un papel fundamental al brindar apoyo emocional, material y espiritual a los niños y sus familias que atraviesan tratamientos de cuidados paliativos. Marta Volcato, referente de la asociación, destacó la importancia de la labor: "Nuestra tarea concretamente es ayudar, asistir, acompañar a los niños y a las familias de los chiquitos que estén internados o en tratamiento dentro del servicio".
Esta labor, que abarca desde el acompañamiento presencial hasta la ayuda económica, es posible gracias al esfuerzo conjunto de un grupo de personas comprometidas. "Tenemos dos grupos, uno de socios amigos que colaboran mensualmente con una pequeña cuota y otro de compañeros que estamos más de cerca en la problemática", explicó Volcato. A pesar de los desafíos impuestos por la pandemia, la asociación ha seguido trabajando de manera activa en tareas como la impermeabilización del techo del servicio, la colecta de sangre y la organización de actividades que fomentan la solidaridad.
La importancia de la ayuda
Uno de los aspectos que resalta en la labor de Cuidar Bajo la Misma Estrella es la dimensión espiritual del apoyo que brindan, un factor esencial para sobrellevar momentos de extrema angustia. Sin embargo, la ayuda económica también resulta crucial, especialmente cuando muchos de los niños provienen de familias con escasos recursos. "Es muy necesario. Hay muchas familias que no tienen los medios para afrontar todo lo que requiere un tratamiento de este tipo", subrayó. La organización también se encarga de proveer elementos básicos como pañales, ropa y alimentos para los pacientes y sus familias.
El Festival Solidario: una noche para recordar
Es en este contexto de ayuda constante que surge la iniciativa de Nacho, un joven que, tras superar una leucemia a los tres años, decidió retribuir el apoyo que recibió con un evento solidario. "Cuando estaba enfermo, mis amigos y la doctora Fernanda me ayudaron mucho. Ahora quiero hacer algo para ayudar a otros", dijo el adolescente, quien está organizando el festival en colaboración con su familia y la asociación.
El festival solidario tendrá lugar en el Almacén Los 33, en Courreges y Bavio, con una variada programación artística que incluye música en vivo y danza. Entre los artistas confirmados se encuentran Hugo Sendero, Silvina López, María Cuevas y Luis César Barros, entre otros. Las entradas anticipadas tienen un costo de $5000, mientras que en el lugar el valor será de $8000.
"Los invitamos al Almacén de los 33 para que disfruten de la música y la comida del lugar", invitó Nacho con entusiasmo. Además de las actividades del festival, la organización espera que esta acción sirva para seguir promoviendo la conciencia sobre la importancia de la atención a los niños que atraviesan tratamientos paliativos, y que cada vez más personas se sumen a la causa. "Cada pequeño gesto puede hacer una gran diferencia", expresó Volcato, haciendo un llamado a la comunidad a colaborar de manera activa.
El festival será solo el inicio de una serie de actividades que buscan recaudar fondos para los niños que necesitan cuidados paliativos. Como destacó Alicia Pirola, abuela de Nacho: "No hay que esperar a que te pase a vos para ponerte en la piel del otro. Ayudar es algo que todos podemos hacer".