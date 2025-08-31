 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Abarca el tramo comprendido entre Alsina y Belgrano

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Ahora, los conductores pueden circular a una velocidad constante de 40 km/h y aprovechar la onda verde, lo que mejora la fluidez del tránsito. Similares intervenciones se llevaron a cabo en calle Echagüe y Avenida Ejército.

31 de Agosto de 2025
Optimizaron los semáforos en calle Gualeguaychú. Foto: Municipalidad de Paraná.

La Municipalidad de Paraná implementó la sincronización de los semáforos en calle Gualeguaychú, en el tramo comprendido entre Alsina y Belgrano. Los trabajos fueron realizados por personal de la Dirección de Monitoreo de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano.

 

Foto: Municipalidad de Paraná.

 

Los mismos incluyeron tareas de cableado y conexión para establecer la comunicación entre los equipos. La planificación y puesta en marcha del sistema se coordinó desde la oficina central de semáforos.

 

Además, se completaron intervenciones similares en calle Echagüe, desde Hipólito Yrigoyen hasta las Cinco Esquinas; y en Avenida Ejército, desde General Galán hasta Paracao, en ambos sentidos de circulación.

