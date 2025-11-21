 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Se perdió en zona de calles Antelo y Tibiletti

Ofrecen recompensa para encontrar a “Blanca”, una perrita perdida en zona sur de Paraná

21 de Noviembre de 2025
Buscan a una perrita perdida en Paraná
Buscan a una perrita perdida en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La familia de “Blanca”, una perrita de 10 años extraviada el martes 18, pide difusión urgente para dar con su paradero. Ofrecen $150.000 de recompensa por información que permita hallarla, supo Elonce.

La búsqueda de “Blanca”, una perrita de 10 años extraviada el martes 18 de noviembre, continúa sin descanso en Paraná. Su familia pidió la colaboración de la comunidad para difundir el caso y lograr localizarla cuanto antes.

 

Según detallaron, la mascota se perdió en la zona de calles Antelo y Tibiletti, y desde entonces no han cesado los rastreos por el barrio y sectores cercanos.

Rasgos característicos

 

Los dueños brindaron una descripción para facilitar su identificación:

Nombre: Blanca

Edad: 10 años

Castrada

Rabito corto (sin cola)

Manchitas en el lomo

Pelo corto

No llevaba ropa al momento de extraviarse

Indicaron que Blanca es una perrita muy querida por la familia y que su ausencia genera enorme preocupación.

 

Recompensa por información

 

Con el objetivo de ampliar la búsqueda, la familia ofrece $150.000 de recompensa a quien aporte datos certeros que permitan encontrarla.

 

Solicitan que cualquier información sea comunicada de inmediato a través de los contactos habituales de la zona, redes sociales o autoridades competentes.

La familia pidió empatía y colaboración a los vecinos: “No hemos parado de buscarla, necesitamos difusión masiva”.

Temas:

recompensa perra extraviada perra buscada perra perdida Paraná
