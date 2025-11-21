Ofrecen recompensa para encontrar a “Blanca”, una perrita perdida en zona sur de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La familia de “Blanca”, una perrita de 10 años extraviada el martes 18, pide difusión urgente para dar con su paradero. Ofrecen $150.000 de recompensa por información que permita hallarla, supo Elonce.
La búsqueda de “Blanca”, una perrita de 10 años extraviada el martes 18 de noviembre, continúa sin descanso en Paraná. Su familia pidió la colaboración de la comunidad para difundir el caso y lograr localizarla cuanto antes.
Según detallaron, la mascota se perdió en la zona de calles Antelo y Tibiletti
Rasgos característicos
Los dueños brindaron una descripción para facilitar su identificación:
Nombre: Blanca
Edad: 10 años
Castrada
Rabito corto (sin cola)
Manchitas en el lomo
Pelo corto
No llevaba ropa al momento de extraviarse
Indicaron que Blanca es una perrita muy querida por la familia y que su ausencia genera enorme preocupación.
Recompensa por información
Con el objetivo de ampliar la búsqueda, la familia ofrece $150.000 de recompensa a quien aporte datos certeros que permitan encontrarla.
Solicitan que cualquier información sea comunicada de inmediato a través de los contactos habituales de la zona, redes sociales o autoridades competentes.
La familia pidió empatía y colaboración a los vecinos: “No hemos parado de buscarla, necesitamos difusión masiva”.