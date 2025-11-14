Noche de los Museos: Rosario Romero destacó la masiva participación y los coros brillaron en el Palacio Municipal

La Noche de los Museos Entrerrianos volvió a transformar a Paraná en un gran corredor cultural. Entre los múltiples espacios que abrieron sus puertas, el Palacio Municipal se convirtió en uno de los epicentros de la actividad, reuniendo a vecinos, turistas, estudiantes y familias que recorrieron los pasillos históricos del edificio para disfrutar de espectáculos musicales, intervenciones artísticas y visitas guiadas.

Elonce cubrió en vivo la actividad y registró tanto las actuaciones artísticas como las voces de los protagonistas. Entre ellos, un ensamble de coros, que ofreció una performance musical en el hall central del palacio, sumándose a la grilla oficial del evento que se extendió por toda la ciudad.

Una presentación que cautivó al público

El director del ensamble, Francisco, dialogó con Elonce durante una pausa técnica previa a la presentación. Explicó que el conjunto estaba integrado por miembros de diferentes agrupaciones corales locales: “Estamos aquí en representación de la Asociación Verdiana, junto a integrantes del coro tradicional maestro Lorenzo Selmi, el coro Cantus Firmus y el taller de piano. Recién estuvimos ajustando el sonido y en breve vamos a comenzar con la presentación”, describió mientras afinaban detalles antes de salir nuevamente al escenario improvisado.

El repertorio incluyó piezas de música coral clásica y fragmentos reconocidos por el público habitual de la agrupación. Los visitantes se acercaron para escuchar la interpretación, muchos de ellos ubicándose en la escalera principal o en la galería superior para disfrutar de la acústica natural del edificio.

Romero: “es muy lindo ver a la gente disfrutando”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, también estuvo presente y destacó el significado cultural de esta edición de la Noche de los Museos. “Celebramos una vez más este evento tan importante. Hay gente en todas las casas históricas de nuestra ciudad y acá contamos con este coro tan significativo, que hace cosas tan lindas”, expresó ante las cámaras de Elonce.

Romero hizo hincapié en la respuesta del público y el movimiento que generó el evento en el casco histórico:

“La ciudad se la ve activa con mucho movimiento. Es interesante ver que los vecinos y vecinas se acercan a estos espacios para disfrutarlos”, afirmó.

Además, valoró el trabajo de restauración que se viene desarrollando en el edificio municipal, cuya arquitectura forma parte del patrimonio histórico paranaense. “Este edificio fue diseñado por Santo Domínguez y Benguria. Vale su recorrida, su rescate histórico. Estamos trabajando también en la fachada para continuar con la puesta en valor”, detalló.

Vecinos que eligen participar

Durante la transmisión, Elonce conversó con varios visitantes que se acercaron al palacio y a otros puntos del circuito cultural. Néstor, uno de los asistentes, comentó que decidió recorrer solo la Noche de los Museos para poder disfrutar tranquilamente:

“Cuando hay eventos, la gente responde. Es muy lindo ver el movimiento que ha tomado la ciudad”, señaló mientras aguardaba la próxima interpretación del coro.

Este tipo de testimonios reflejó el clima general de la noche: una ciudad vibrante, con familias recorriendo salas históricas, jóvenes participando de visitas guiadas y turistas que aprovecharon la apertura extraordinaria de los edificios.

Un recorrido por el patrimonio municipal

Además de la actividad musical, los visitantes pudieron recorrer guiados los salones del Honorable Concejo Deliberante, apreciar la restauración de la cúpula histórica y conocer detalles arquitectónicos que suelen pasar inadvertidos durante la actividad administrativa diaria.

En paralelo, otros puntos emblemáticos como la Plaza 1° de Mayo, la Catedral, el Arzobispado y los museos de calle Buenos Aires ofrecieron actividades complementarias: teatro, música en vivo, muestras especiales y visitas nocturnas que revelaron parte de la historia cultural de Paraná.

Una jornada que fortaleció el vínculo con la identidad local

La nueva edición de la Noche de los Museos dejó en claro la importancia de mantener estos espacios abiertos y en diálogo con la comunidad. La música del Coro Verdiana, las palabras de la intendenta Romero y la masiva presencia de vecinos construyeron una postal que reafirma la vitalidad cultural de la capital entrerriana.

El Palacio Municipal cerró la jornada con aplausos, música coral recorriendo los pasillos y un patrimonio que volvió a cobrar vida gracias a la participación activa de los paranaenses.