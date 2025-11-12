Noche de las Heladerías con promociones para disfrutar: listado de las que adhieren en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Este jueves 13 de noviembre se realiza la Noche de las Heladerías, donde alrededor de 500 comercios, distribuidos en todo el país, ofrecerán promociones y descuentos. Los locales que participan en Paraná y los horarios para disfrutar.
Este jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías adheridas de todo el país, abrirán sus puertas para celebrar la noche más esperada del año: La Noche de las Heladerías.
La iniciativa es impulsada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).
Al tradicional 2×1 en cuarto kilo y otras promociones, se suma un abanico de sabores que une identidad y creatividad, será un encuentro para disfrutar a lo grande.
El nuevo sabor
Como cada edición, se presentará un nuevo sabor para sorprender al público. Este año es el Fruta D’Oro, un helado al agua, elaborado con mango, banana, lajas de chocolate blanco y ralladura de lima.
Se trata de una creación que surgió de la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal celebrada en Argentina, donde maestros y maestras del helado de todo el país compitieron por presentar la mejor elaboración.
Las heladerías que participan
Elonce hizo un relevamiento en las heladerías de la capital entrerriana y pudo conocer las que adhieren a las promociones hasta el momento, aunque se sabe que otras marcas y locales que no están adheridos a AFADHYA, lanzarán sus promociones para participar de la Noche de las Heladerías.
Las heladerías que adhieren este jueves a La Noche de las Heladerías en la capital entrerriana son:
Las promociones en cada heladería
PAULETTI HELADERÍA: 2 potes de cuarto por solo $7500
En Pauletti Heladería hay descuentos en el valor del cuarto, y durante el jueves, desde las 18 en todos los locales, se ofrece la promoción de 2x1 en cuartos, es decir, dos cuartos por $7500.
Los locales son:
-Salta 380
-25 de mayo 226
-Almafuerte 1835
-Churruarín 201
-Ramírez y Américas
-La Paz 304
-Blas Parera 1681
-Racedo 776
BAHILLO: 2x1 en 1/4 de helado
Desde las 18 y en forma presencial, hasta el cierre de cada sucursal o hasta agotar stock. Se pueden llevar hasta dos gustos por pote y hasta 4 promociones por persona.
-Carbó 808
-Locales de Peatonal
-Costanera
-También habrá promociones en los locales de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, Urdinarrain y Federación.
YO HELADERÍAS: Llevando dos cuartos por $8.000
La promoción será desde las 21 en todas las sucursales.
-Don Bosco 1425
-Alameda de la Federación 415
-Buenos Aires 123
-Brown y 3 de Feb
-Ramírez y Miguel David
-Av. Zanni 1076
CHUNGO. HELADERÍAS: 2x1 en 1/4 kilo durante todo el día
La promoción se extiende durante todo el día en el local ubicado en el nuevo shopping (entre las 11 y las 23).
-Local en Shopping "Paso del Paraná" (San Lorenzo y Corrientes).
SAN REMO: comprando dos cuartos, se lleva el segundo al 50%.
La promoción es a partir de las 20.
-Illia 1
-Costanera (Alfonsín 347)
PISTACCIO: 2x1 de 1/4 kilo
A partir de las 18 horas.
-Gdor. Crespo 1289
GRIDO HELADOS: Llevando dos cuartos, el segundo al 50%
La promoción es, si compra dos cuartos kilos de helado, el segundo tiene un descuento del 50%. Será en todos los locales de la firma:
-Provincias unidas y Garrigó
-25 de mayo 181
-Laurencena 375
-Alameda de la Federación 600
-Ramírez 3043
-3 de Febrero y Chuarruarín
-Rondeau (1179) y Brown
-Américas 2890
-Zanni 2294
-Montiel y Los Paraísos
-Colón y Ramírez
-Almafuerte 1200
-General Galán
-San Martín 673
-Corrientes 705
Listado completo de heladerías por provincia en Argentina:
