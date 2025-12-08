Especial Navidad en Mercado Sud: “Taller de deseos”, Mamá Noel y alegría para los niños

REDACCIÓN ELONCE
El tradicional Mercado Sud abrió sus puertas para celebrar la Navidad con un “Taller de los deseos”, donde los niños elaboran sus bolsitas para el arbolito y reciben regalos de Mamá Noel.
Este lunes feriado nacional, el emblemático Mercado Sud, en la esquina de calles Presidente Perón y Villaguay, se vistió de fiesta: se armó el arbolito de Navidad y se instaló el esperado “Taller de los deseos”. Los niños participaron elaborando bolsitas con elementos naturales y polvito de la abundancia, que luego colocaron en sus arbolitos de casa. “Están aprendiendo a hacer unas bolsitas que tienen sus deseos adentro”, explicó Cecilia Elizalde, referente del mercado.
Los pequeños utilizaron hojas de laurel, naranjitas y otros elementos que pudieron conseguir en casa, con el objetivo de aprender la tradición y repetirla todos los años. La iniciativa combinó aprendizaje, diversión y la magia de la Navidad en un entorno seguro y familiar. “La idea es que puedan pedir cosas desde el corazón y puedan ponerlo ahí en una cartita a Papá Noel”, agregó Elizalde.
Además, los emprendedores locales también participaron con sus puestos, ofreciendo productos artesanales y navideños. Elizalde destacó: “Mi puesto es Cosas imposibles, que es un punto de promoción y de venta de los emprendedores de Entre Ríos”. Entre los puestos destacados, por ejemplo, Manos Creativas ofrece almohadones, cartucheras, manteles y repasadores con diseños únicos.
Mágica llegada de Mamá Noel
El taller recibió además a Mamá Noel, quien repartió caramelos y regalitos para los niños que se portaron bien. “Siente mucha alegría. Muchísima”, comentó la protagonista sobre la interacción con los chicos. Los pequeños, como Alaní y Samira, compartieron sus deseos: “Tener muchos amigos lindos y buenos”, confesó una de ellas mientras colocaba su bolsita en el arbolito.
Los talleres buscan recuperar tradiciones familiares, donde los niños participan activamente de la Navidad. Los elementos naturales utilizados simbolizan abundancia y prosperidad, conectando la festividad con la naturaleza. “La idea es hacerlo en familia también, que es una tradición que se hace siempre en Navidad”, señaló Elizalde.
Una experiencia para toda la comunidad
El Mercado Sud permanecerá abierto para que más familias se acerquen a los talleres y disfruten de la magia navideña. Los niños aprenden, crean y celebran junto a emprendedores locales, combinando comercio, cultura y diversión.