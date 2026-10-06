Ley de Tierras: organizaciones se movilizaron en Paraná contra el fallo de la Corte Suprema

Movilización en Paraná contra el fallo sobre la Ley de Tierras.

La Ley de Tierras fue el eje de una movilización realizada este lunes frente a Tribunales de Paraná, donde organizaciones sociales, gremios y agrupaciones ambientalistas expresaron su rechazo a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia y reclamaron que el Congreso avance con la derogación del DNU 70/2023.

(Elonce)

Nadia Burgos, militante integrante de la Red Ecosocialista, sostuvo ante Elonce que la concentración forma parte de una convocatoria nacional. "Hoy expresamos nuestro rechazo a la Corte Suprema de Justicia" por la decisión vinculada con la normativa que establece límites a la extranjerización de tierras, afirmó.

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La dirigente vinculó además el reclamo con la sesión prevista en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, donde se tratará la derogación del DNU 70/2023. Según explicó, el Senado ya se pronunció a favor de su rechazo y resta que Diputados complete el proceso.

Cuestionamientos al fallo y al DNU 70/2023

Burgos planteó que la movilización busca sostener el reclamo iniciado en otras jornadas y cuestionó el alcance de las facultades ejercidas mediante el decreto. También reclamó una reforma del funcionamiento de la Justicia y una mayor participación ciudadana en la elección de jueces y fiscales.

Por su parte, el abogado ambientalista Enzo Culasso sostuvo que el fallo de la Corte constituye, a su entender, una decisión de carácter político. "La Corte Suprema no tiene plazos para resolver las causas que llegan a su consideración", señaló, y cuestionó que haya intervenido en este expediente mientras existen otros casos pendientes.

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El abogado también consideró que el DNU cuestionado no reunía las condiciones de necesidad y urgencia y sostuvo que la modificación de la normativa sobre tierras debería resolverse mediante el Congreso. En ese sentido, remarcó la importancia de la división de poderes establecida por la Constitución Nacional.

Reclaman límites a la extranjerización de tierras

Durante la movilización, los referentes señalaron que el debate excede la cuestión jurídica y está relacionado con la soberanía sobre los recursos naturales. Culazo sostuvo que el objetivo de la Ley de Tierras es establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

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"Vienen a comprar recursos naturales, a generar extractivismo", afirmó el abogado, al plantear su preocupación por las consecuencias que la concentración de tierras y recursos pueda tener sobre las próximas generaciones.

Los organizadores anticiparon que continuarán con las acciones de cara al 15 de octubre, cuando está prevista la sesión en Diputados. En Paraná, convocaron a una nueva movilización desde las 17 horas, con concentración en Plaza de Mayo, junto con otros sectores que impulsarán reclamos vinculados con la educación universitaria y la discapacidad.