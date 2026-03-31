Malvinas: el testimonio vivo de los Veteranos que buscan educar y generar memoria

En la antesala de una nueva conmemoración de Malvinas, el presidente del Centro de Veteranos, Oscar Eguías, participó del programa GPS, que se emite de lunes a viernes por Elonce, donde remarcó la necesidad de mantener viva la memoria a través de testimonios directos. En ese sentido, subrayó el valor de la palabra de quienes vivieron el conflicto en primera persona.

Durante la entrevista, Eguías explicó que el relato de los excombatientes resulta clave porque todavía hay aspectos que no han sido plenamente abordados en los libros de historia. “Todavía ustedes tienen personas que caminan entre ustedes y que son el fiel testimonio de lo que pasó en Malvinas”, expresó, haciendo hincapié en la cercanía generacional.

Asimismo, sostuvo que la transmisión de la causa Malvinas debe apoyarse en la educación para consolidar el compromiso social. “Nadie defiende lo que no conoce, nadie defiende lo que no ve, lo que no sabe”, afirmó, al tiempo que destacó el creciente interés de los jóvenes por conocer más sobre este capítulo de la historia argentina.

El valor del testimonio y la educación

Eguías también se refirió a su experiencia personal durante el conflicto. Recordó que, siendo integrante de la Aviación Naval y con 28 años, fue parte del operativo previo al desembarco del 2 de abril de 1982. “La verdad que no estaba ni siquiera en nuestros planes o no sabíamos nada”, relató sobre el momento en que se enteraron de la misión.

Foto: Elonce.

En su reconstrucción, destacó las condiciones en que se desarrollaron las primeras գործողներ militares y la intención inicial de evitar el enfrentamiento armado. “La orden era no lastimar a nadie, no tirar un solo tiro. Fue una misión difícil, no fue tan fácil esa situación”, sostuvo.

Además, describió las tareas logísticas que desempeñó, trasladando personal, armamento y provisiones entre el continente y las islas. “Sabíamos que nos jugábamos la vida en cada vuelo, en cada pasaje, pero esa es nuestra historia”, señaló, evidenciando el riesgo constante al que estaban expuestos.

Emociones, memoria y actividades con la comunidad

Foto: Elonce.

En ese sentido, describió una mezcla de orgullo y dolor al evocar la presencia argentina en las islas. “Felicidad de ver flamear la bandera argentina después de tantos años”, dijo, aunque también mencionó las pérdidas, el miedo y las secuelas que dejó la guerra.

Finalmente, destacó las actividades que impulsan desde el Centro de Veteranos para acercar la causa Malvinas a la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones. “Nosotros precisamos otra cosa desde el centro y desde la federación. Precisamos que que Malvinas sea un sentimiento”, afirmó, reafirmando el compromiso de continuar transmitiendo la memoria mientras tengan la posibilidad de hacerlo.