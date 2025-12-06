Los árboles de Navidad embellecen la noche en Paraná: video en diferentes zonas

REDACCIÓN ELONCE
La ciudad de Paraná da inicio a las celebraciones navideñas con la instalación de árboles de Navidad en varios puntos emblemáticos. La magia de las fiestas ya se siente.
La ciudad de Paraná ya comienza a mostrar el espíritu navideño con la instalación de los primeros árboles de Navidad en diferentes puntos emblemáticos. Este sábado, vecinos y turistas pudieron disfrutar del colorido árbol montado en Plaza Mansilla, un lugar tradicional de encuentro de la ciudad, que comenzó a brillar con sus luces. Esto es solo el inicio de una serie de decoraciones que adornarán diversos espacios públicos a lo largo del mes de diciembre.
Además de la Plaza Mansilla, se pudo ver otro árbol instalado en la zona del Patito Sirirí, un lugar que, debido a su cercanía al río Paraná, atrae a cientos de personas durante las festividades. La presencia de estas imponentes estructuras, decoradas con luces y adornos típicos, marca el comienzo de las celebraciones de fin de año, generando un ambiente festivo en cada rincón de la ciudad.
Por otro lado, la Plaza de las Colectividades también se sumó a la decoración navideña, con un árbol que resalta entre las banderas y símbolos de las distintas comunidades que habitan en Paraná. La Plaza, que se caracteriza por su diversidad cultural, cobra un aire único con la incorporación del árbol, que invita a quienes pasan por allí a disfrutar de la magia de la Navidad.