Los árboles de Navidad embellecen la noche en Paraná: video en diferentes zonas

La ciudad de Paraná ya comienza a mostrar el espíritu navideño con la instalación de los primeros árboles de Navidad en diferentes puntos emblemáticos. Este sábado, vecinos y turistas pudieron disfrutar del colorido árbol montado en Plaza Mansilla, un lugar tradicional de encuentro de la ciudad, que comenzó a brillar con sus luces. Esto es solo el inicio de una serie de decoraciones que adornarán diversos espacios públicos a lo largo del mes de diciembre.

Además de la Plaza Mansilla, se pudo ver otro árbol instalado en la zona del Patito Sirirí, un lugar que, debido a su cercanía al río Paraná, atrae a cientos de personas durante las festividades. La presencia de estas imponentes estructuras, decoradas con luces y adornos típicos, marca el comienzo de las celebraciones de fin de año, generando un ambiente festivo en cada rincón de la ciudad.

Los árboles de Navidad en el Patito Sirirí y en la Plaza de las Colectividades. Foto: Elonce.

Por otro lado, la Plaza de las Colectividades también se sumó a la decoración navideña, con un árbol que resalta entre las banderas y símbolos de las distintas comunidades que habitan en Paraná. La Plaza, que se caracteriza por su diversidad cultural, cobra un aire único con la incorporación del árbol, que invita a quienes pasan por allí a disfrutar de la magia de la Navidad.