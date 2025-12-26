Ladrillero de Paraná recibió el alta tras su operación y sigue con la recuperación

Julio Alegre, un conocido ladrillero de Paraná, fue sometido a una delicada intervención quirúrgica luego de atravesar cinco años de padecimientos físicos severos que lo obligaron a modificar por completo su vida cotidiana. La operación se realizó el jueves pasado por la mañana y, tras despertar, aseguró haber experimentado un cambio inmediato en su estado de salud.

“Después que salí de la operación, no más que me despierto, ya fue otro sentido. Sentí el calor de las piernas, el frío cuando estaba el ventilador. Ahora siento todo, mi cuerpo lo siento bien”, expresó el hombre en declaraciones a Elonce.

Relató que la afección estaba vinculada a una hernia ósea en la columna, producto de décadas de trabajo físico intenso. “Ese sobrehueso se me había cruzado con los nervios y me hacía vivir en un infierno. Dormía en el piso, en un sillón, en la cama un rato, y recién me dormía a las cinco o seis de la mañana”, contó.

Julio Alegre recibió el alta médica y sigue con su proceso de recuperación

Alegre explicó que comenzó a trabajar desde muy chico. “Empecé a los ocho años a limpiar leña en Cerrito con mi viejo y mi abuelo. A los diez años ya era ladrillero”, recordó. Además, relató una infancia marcada por el desarraigo y el trabajo precoz, tras llegar a Paraná siendo aún un niño.

“Me criaron hombres grandes en los hornos, porque yo sabía trabajar. A los 14 años ya tenía mi propio rancho acá en Miguel David”, señaló, al repasar su historia de vida ligada al oficio ladrillero, al que se dedicó durante más de 35 años.

El deterioro físico, indicó, es una consecuencia frecuente en quienes desempeñan ese tipo de tareas. “Muchos compañeros terminaron en silla de ruedas porque no tenían recursos, no iban al médico para no perder el día. Yo la pensé distinta por mi familia, por mi hija”, afirmó.

Tras la cirugía, el proceso de recuperación demandará al menos dos meses, durante los cuales no podrá retomar su actividad laboral. En ese marco, solicitó ayuda solidaria. “Vuelvo a pedir ayuda si la gente me puede dar una mano para seguir con esta recuperación. Hoy vivo de las changas que hace mi señora”, explicó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento recibido y expresó nuevamente su satisfacción por el resultado de la intervención: “Esta operación me cambió la vida”, concluyó.

Quien quiera ayudar a Alegre puede comunicarse con su esposa, María Leticia Silva al celular 343 5064573. Elonce.com