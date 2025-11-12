La Salita de Perón invita a la obra “Las Noras” y a un repertorio de folk y rock andino, este fin de semana

REDACCIÓN ELONCE
Este fin de semana, la agenda cultural de La Salita de Perón ofrece dos imperdibles propuestas autogestionadas. La reconocida actriz y dramaturga Paula Righelato compartió detalles con Elonce.
La reconocida actriz y dramaturga Paula Righelato, quien ha recibido premios nacionales y ha llevado su obra a diversos países, regresa con una propuesta cultural renovada. La esperada representación de Las Noras cumple cuatro años de éxito en las salas teatrales. La actriz, con una trayectoria que ha traspasado fronteras, compartió con Elonce la agenda para este fin de semana en “La Salita de Perón” de Paraná.
Righelato reveló el corazón de Las Noras, un grupo conformado por cinco mujeres, cuatro en escena y una directora fundamental: "La directora, Nadia Grandón, es la cabeza creativa que hace que todo suceda", destacó. El guion de la obra, nacido de una construcción colectiva, aborda la historia de las mujeres en la familia desde una mirada fresca, humorística y profundamente feminista. "Cada una aporta un pedacito de su vida, de su historia".
La obra, que se estrenó en 2021, ha logrado hacer reír a públicos de diversas localidades, con un enfoque íntimo y dinámico.
La nueva temporada de Las Noras
El grupo continuará su recorrido teatral con una función este viernes 14 de noviembre, a las 20:30, donde invitarán al público a disfrutar de un aperitivo antes de comenzar la función. La actriz destacó el vínculo cercano con su público: "Las Noras se presentan en todos los lugares posibles, con o sin pandemia, en cada rincón de la ciudad y la provincia". La obra ha sido un éxito, y sus integrantes se sienten muy comprometidas con la construcción de un relato que celebra el feminismo, la sororidad y las historias personales de cada mujer sobre el escenario.
El domingo 16 de noviembre: Ezequiel López en vivo
Para los amantes de la música, el domingo 16 de noviembre, la agenda cultural propone otro evento imperdible: el cantautor jujeño Ezequiel López se presentará con su repertorio de folk y rock andino. "Es un músico que fusiona sonidos del norte con música mundial", compartió la artista. La cita será a partir de las 20:30, y la entrada será a la gorra.
Los interesados pueden reservar su lugar para ambas producciones a través de las redes sociales @lasalitadeperon y @las.noras.