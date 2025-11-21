La Noche de las Galerías brilló en múltiples espacios y variedad de propuestas en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Las galerías y espacios culturales de la ciudad abrieron sus puertas para recibir a vecinas, vecinos y visitantes con exposiciones, intervenciones, música, ferias, propuestas gastronómicas y venta de obras.
Este viernes 21 de noviembre, se realizó una nueva edición de la Noche de las Galerías en Paraná y todas las actividades fueron libres y gratuitas.
El Círculo Médico se integra a la “Noche de las Galerías”
El Círculo Médico de Paraná se sumó a la “Noche de las Galerías” por segundo año consecutivo en 2025, en el marco del 80° aniversario de la entidad.
El evento libre y gratuito que reúne arte visual, música e intervenciones en distintos espacios de Paraná. En la entrevista para Elonce, la doctora Cristina Casanitti, brindó detalles sobre la iniciativa y el rol de la institución.
Enfoque cultural
En palabras de Casanitti, “estamos muy felices de formar parte de este gran grupo humano que conforman las galerías de Paraná”.
Casanitti enfatizó que la institución ve al arte y la cultura como parte de su misión: “La cultura está presente en nuestro hacer médico y también compartiendo y abriendo las puertas a la comunidad y sobre todo, apoyando a nuestros artistas”.
En esta edición, el Círculo ofreció una muestra denominada “Germinando”, que incluyó talleres de arte —como los dirigidos por Adriana Tessore y Guillermo Anselmo Vezzosi—, fotografía a cargo de Soledad Tessore, una artista invitada (Azul Brasesco) y pintura en vivo de Carlos Ortega.
Casanitti reconoció que la ciudad cuenta con un “vasto y riquísimo semillero de artistas”, lo que fortalece la propuesta cultural local.
Archicofradía - Club de Arte, también se sumó
Archicofradía - Club de Arte (9 de julio 116) se sumó a la Noche de las Galerías con dos propuestas diversas. Por un lado, “Era Dorada” de Hugo Seri con caricaturas en vivo y por otro lado, "Kaotikx" bordado in situ por Campi Edwin.
Mana Ríos, el encargado de las dos muestras, destacó ambas propuestas: "La Era Dorada" de Hugo Seri y "Kaotikx" bordado in situ por Campi Edwin, un artista emergente y trans que expone bordado con maquina sobre retazos de descarte textil.
Se trata de “una propuesta sumamente fuerte con un discurso en esa contraposición de un emergente y Hugo, que tiene una trayectoria increíble y es reconocido en toda Latinoamérica”, afirmó Ríos a Elonce.
El reconocido caricaturista, Hugo Seri, retrató a reconocidos músicos como David Bowie, Amy Winehouse, Peter Gabriel y muchos más. Ceri, con 40 años de carrera, destaca la singularidad de cada rostro que dibuja, y la manera en que logra plasmar sus características de forma caricaturesca, utilizando óleo acrílico y lápiz pastel.
“Es un arte que muy particular. Entre un caricaturista y otro caricaturista, siempre hay una diferencia que es misteriosa porque todos logran lo mismo, pero cada uno con su estilo”, señaló Seri a Elonce.