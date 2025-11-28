 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná

La Municipalidad de Paraná vacunará contra el sarampión

La Secretaria de Salud de la comuna destacó que las vacunas “son estrategias seguras que permiten erradicar enfermedades infectocontagiosas”.

28 de Noviembre de 2025
La Municipalidad de Paraná iniciará la semana próxima con un plan de vacunación gratuita contra el sarampión, reafirmando el “compromiso con la prevención primaria de enfermedades”.

 

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, indicó que se “adhiere al plan de vacunación del calendario oficial, ya que las vacunas son estrategias seguras que permiten erradicar enfermedades infectocontagiosas y algunos cánceres, si se coloca con el tiempo oportuno”.

 

Al respecto, detalló que en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “se lleva a cabo de forma permanente la vacunación necesaria para toda la población de forma gratuita”, y agregó que, además, “la Secretaría de Salud tiene una actitud proactiva, ya que lleva adelante campañas de vacunación dirigidas a diferentes sectores como adultos mayores, personas en situación de calle y empleados municipales, etc”.

 

En ese marco, la profesional de la salud confirmó que la Municipalidad “colocará la vacuna triple viral a personal de Salud municipal y a quienes asisten a los CAPS municipales, apuntando a proteger contra el sarampión, rubéola, papera, en virtud que hay una alerta por casos detectados de sarampión en el país”.

 

Por otro lado, recordó que el Estado municipal “también hace de forma permanente vacunación antirrábica a las mascotas, como una estrategia para cuidar a los animales y a los habitantes de la ciudad”.

Temas:

sarampion vacunacion Paraná enfermedades Prevención
