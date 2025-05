La llegada de Pepe Mujica a Paraná para la Cumbre del Mercosur en 2014: “avioncito celeste y sin seguridad”

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica murió este martes a los 89 años, según confirmó el actual mandatario Yamandú Orsi. Mujica atravesaba un delicado cuadro de salud a raíz de un cáncer con metástasis hepática, que había sido diagnosticado en 2024.

En diciembre de 2014, el entonces presidente uruguayo, estuvo en Paraná para participar de la XLVII Cumbre de Jefes y Jefas del Mercosur. Elonce reflejó su llegada a la capital entrerriana con fotos y video.

Cumbre del Mercosur: Llegó Mujica a Paraná (año 2014)

En esa ocasión, el 17 de diciembre de 2014, el presidente la República Oriental del Uruguay, José "Pepe" Mujica llegaba a Paraná para participar de la XLVII Cumbre de Jefes y Jefas del Mercosur. El mandatario arribaba al aeropuerto “Justo José de Urquiza” de la capital entrerriana, minutos antes de las 9 y en esa oportunidad, fue recibido por el entonces vicegobernador de Entre Ríos, José Cáceres.

“Mujica descendió de un pequeño avioncito celeste, sin armas ni automóviles y con muy pocos acompañantes. Mujica no necesitó de la escalera mecánica, sino que apenas le desplegaron una alfombra roja a su paso. La comparación gira en torno a los aviones de gran porte en los que se trasladaron los otros mandatarios del bloque, que acostumbran a viajar en el marco de todo un despliegue de personal y seguridad”, señalaba el texto publicado por Elonce.

Su discurso

En esa oportunidad, el entonces presidente de Uruguay, que falleció este martes, hizo un discurso centrado en la integración latinoamericana y prometió: “No voy a ser un veterano que se dedica a escribir sus memorias”. Además, aseveró: "estaré a la orden de la causa de la unidad de América Latina esté donde esté y no me voy a callar, voy a seguir batallando porque estaremos juntos o estaremos vencidos y es una torpeza que no lo entendamos”, había dicho el ex presidente de Uruguay.

Mujica también habló de no ser los "prisioneros de garrón en el mundo, que se comieron más de una década, que fueron vendidos como quien vende carne. Uno puede caer en una guerra amarga, pero esto es el comercio con la desgracia y creo que esta América Latina no debe callarse y debe pelearlo”.

Un presidente distinto

Pepe Mujica vivió en su chacra del Rincón del Cerro (Uruguay), rechazó mudarse a la residencia presidencial y donaba la mayor parte de su salario. Fue llamado “el presidente más pobre del mundo” por medios internacionales y se transformó en un referente global del anticonsumo, la austeridad y la coherencia ideológica.

Su gobierno se destacó por la regulación del mercado de marihuana, el matrimonio igualitario, el acogimiento a refugiados sirios y su discurso de “sentido común progresista” que le valió respeto incluso entre adversarios.

En 2020 renunció al Senado y se retiró de la política activa. "En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. El odio nos destruye", dijo entonces.

Enfermedad y despedida

En abril de 2024, Mujica reveló que padecía un tumor en el esófago y que no se sometería a tratamientos invasivos. “Esta vez me parece que la parca viene con guadaña”, ironizó con su particular estilo.

Hace unos días, su esposa, Lucía Topolansky, había dicho que no pudo asistir a las elecciones departamentales del domingo por recomendación médica. Este martes, el triste desenlace fue comunicado por el presidente Orsi, su heredero político.

"Triunfar en la vida no es ganar, sino levantarse cada vez que uno cae", había dejado como legado. Su figura, entre la rebeldía revolucionaria y la moderación institucional, quedará como una de las más emblemáticas del siglo XXI en América Latina.