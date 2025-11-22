La legendaria fiesta Love 90s & 2000s llega este domingo a Drake

Este domingo 23 de noviembre, Drake Pub & Club recibe a una de las fiestas más esperadas por el público: Love 90s & 2000s, un clásico que revive los hits, sonidos y estéticas que marcaron a toda una generación.
La propuesta tendrá una consigna especial: todos de blanco, acompañando la ambientación retro y la puesta en escena característica de esta fiesta temática. Con una selección de música que recorrerá desde el pop y el dance hasta los grandes éxitos latinos de ambas décadas, la noche promete convertirse en un viaje directo a los mejores recuerdos de los 90 y los 2000.
La entrada será sin cargo hasta la 1:30, únicamente para quienes ingresen a través de la lista habilitada por WhatsApp al 343 5 316 836.
Desde la producción anticiparon que habrá intervenciones visuales, sorpresas y un set especial preparado para quienes son fanáticos de la música de aquellos años.
Love 90s & 2000s a través de los años se ha consolidado como una de las fiestas más lindas, y esta edición en Drake buscará celebrar esa energía que vuelve a unir a distintas generaciones en la pista.