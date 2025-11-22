 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

La legendaria fiesta Love 90s & 2000s llega este domingo a Drake

Este domingo 23 de noviembre, Drake Pub & Club recibe a una de las fiestas más esperadas por el público: Love 90s & 2000s, un clásico que revive los hits, sonidos y estéticas que marcaron a toda una generación.

22 de Noviembre de 2025
Love 90s & 2000s
Love 90s & 2000s Foto: Drake

Este domingo 23 de noviembre, Drake Pub & Club recibe a una de las fiestas más esperadas por el público: Love 90s & 2000s, un clásico que revive los hits, sonidos y estéticas que marcaron a toda una generación.

Este domingo 23 de noviembre, Drake Pub & Club recibe a una de las fiestas más esperadas por el público: Love 90s & 2000s, un clásico que revive los hits, sonidos y estéticas que marcaron a toda una generación.

 

La propuesta tendrá una consigna especial: todos de blanco, acompañando la ambientación retro y la puesta en escena característica de esta fiesta temática. Con una selección de música que recorrerá desde el pop y el dance hasta los grandes éxitos latinos de ambas décadas, la noche promete convertirse en un viaje directo a los mejores recuerdos de los 90 y los 2000.

 

La entrada será sin cargo hasta la 1:30, únicamente para quienes ingresen a través de la lista habilitada por WhatsApp al 343 5 316 836.

 

Desde la producción anticiparon que habrá intervenciones visuales, sorpresas y un set especial preparado para quienes son fanáticos de la música de aquellos años.

 

Love 90s & 2000s a través de los años se ha consolidado como una de las fiestas más lindas, y esta edición en Drake buscará celebrar esa energía que vuelve a unir a distintas generaciones en la pista.

Temas:

Fiesta drake noche
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso