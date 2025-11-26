La Escuela Marcelino Román mostró su huerta educativa: "Es volver a la tierra y a nuestras raíces"

REDACCIÓN ELONCE
La huerta educativa “Semillas de la Memoria” es un proyecto anual de la institución. Los distintos cursos trabajaron en la cosecha de zapallitos, tomates, rúcula, rabanitos, pepinos, albahaca y otras verduras. Luego, elaboraron otros alimentos, supo Elonce.
La Escuela Marcelino Román, ubicada en calle Juan Manuel de Rosas 1045, en Paraná, presentó los resultados de un trabajo educativo integral y anual: se trata de la huerta educativa “Semillas de la Memoria”, la cual se ha convertido en una referencia para otras instituciones.
En ese sentido, docentes y estudiantes compartieron con Elonce detalles de la experiencia que comenzó como una idea en una charla informal y creció hasta convertirse en un gran proyecto.
Pablo Miorelli, vicedirector, expresó: “Nosotros siempre decimos que la escuela pública se socializa al demostrar que hay experiencias que son innovadoras. Alguien puede decir, ‘¿qué tiene de nuevo una huerta?’, pero es volver a la tierra, volver a trabajar contenidos que en un momento marcaron, incluso, la historia de la educación y acá lo recuperamos desde primer y hasta sexto grado.”
La huerta, que abarca una gran variedad de cultivos, comenzó con el entusiasmo de los docentes y la participación activa de los estudiantes.
Fanny, una de las maestras a cargo, comentó: “Estamos muy contentas como docentes. Hemos logrado muchísimo. Todo esto comenzó en un día institucional que estábamos sentados en la sombrita, en febrero, y lo propusimos. Todos se prendieron, los chicos súper contentos, trabajamos un montón de contenidos, todos los días una idea nueva. Los chicos también traían ideas, así que estamos muy satisfechos.”
El proceso inicial, según relató Juliana, otra de las docentes, fue muy colaborativo. “La idea principal fue de nuestro vicedirector, Pablo, y la verdad que nos encantó, nos prendimos todos, pero sobre todo los chicos. Están muy entusiasmados de poder ver crecer, aprender haciendo, no solamente contenido, sino también volver a nuestras raíces. Es muy positivo todo.”
El proyecto se denomina “Semillas de la Memoria, hacia la soberanía alimentaria” y busca conectar la educación con la preservación histórica de las semillas autóctonas, además de promover la reflexión sobre la importancia de la soberanía alimentaria. Según Mioreli, “las semillas almacenan parte de nuestra historia y aparte es poder abarcar no solo distintos contenidos, sino también pensar en solucionar el tema del hambre en la humanidad”.
Los estudiantes, quienes han trabajado intensamente en el cuidado y cultivo, también compartieron sus experiencias. Gabriel González, uno de los alumnos, relató el proceso de creación de la huerta: “Todo empezó con una charla de una tarde con el profe Pablo, que nos propuso esa idea y tener una huerta educativa. Geolocalizamos el terreno para poder tener bien claro dónde se iba a hacer la huerta”.
“Se sembró zapallito, albahaca, tomates, rúcula, calabaza, rabanitos, arvejas, pepinos. Vivimos todo el proceso hasta que empezó a aparecer la cosecha. Los primeros días arrancamos a hacer los canteros, los medimos, los dividimos. Sacábamos la tierra y poníamos las semillas, plantábamos y no crecían. Le poníamos material orgánico, agua y no crecían. Hablamos con un especialista que nos asesoró y dijo que teníamos que sacar tierra entre 3 y 5 cm y ahí empezó a crecer todo”, comentó un estudiante.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue la participación activa de las familias. “Mandamos comunicados, vinieron los papás y mamás con las palas. Los chiquitos habían medido, trabajado medidas convencionales y no convencionales, y los padres literalmente tuvieron que agarrar la pala. Los papás terminaron armando los canteros y fue todo netamente comunitario”, agregó.
El trabajo en equipo no solo involucró a los estudiantes y sus familias, sino que también propició la inclusión de otros sectores de la comunidad educativa. El proyecto avanzó al punto de ser presentado en la instancia regional de la Feria de Ciencias y Tecnología, donde los alumnos lograron crear soluciones innovadoras para proteger las plantas de los animales, como los espantapájaros lumínicos y sonoros.
Finalmente, la huerta no solo ha sido una oportunidad para aprender sobre ciencias naturales, sino también para explorar la gastronomía. “Parte de lo que se cosechó se transformó en alimento,” explicó Miorelli.
“Cuarto grado hizo aderezo con rabanitos. Quinto hizo pizzas con rúcula. Hicimos una articulación con la escuela de educación integral, donde también amasaron panes con rúcula y la última actividad fue la torta de zapallito de sexto grado”, explicó.
El proyecto sirvió como un ejemplo pedagógico para la institución, sino también como un impulso para replicar experiencias similares en otras escuelas. Elonce.com