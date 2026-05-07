Escuela Nuestra Señora de Lourdes activó protocolo tras mensajes y amenazas de tiroteo

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Nº 86 “Nuestra Señora de Lourdes”, de Paraná, activó el protocolo institucional de seguridad luego de que un estudiante encontrara un mensaje escrito en el baño de niñas con una supuesta amenaza de tiroteo.
La Escuela Nº 86 “Nuestra Señora de Lourdes”, de Paraná, activó el protocolo institucional de seguridad luego de que un estudiante encontrara un mensaje escrito en el baño de niñas con una supuesta amenaza de tiroteo. El hecho generó preocupación en la comunidad educativa y derivó en reuniones con las familias, intervención de autoridades y un fuerte llamado a la reflexión sobre el impacto de este tipo de acciones.
En diálogo con Elonce, la directora del establecimiento, Soledad Kessler, y la vicedirectora Soledad Arévalo, explicaron cómo se actuó ante el hallazgo.
“Uno de los estudiantes encontró un escrito en el baño de las niñas, con una alerta de tiroteo y, bueno, a partir de ahí se hizo la actuación correspondiente y se activó el protocolo”, explicó.
La directora indicó que, una vez detectada la amenaza, se dio aviso inmediato al equipo directivo, a la supervisión y al cuerpo docente. Además, se envió una comunicación a las familias para transmitir tranquilidad y confirmar la continuidad de las clases.
“Enviamos un mensaje a todas las familias para que envíen a sus hijos a la escuela. Las clases se dictan normalmente, brindándoles seguridad. Estamos llevando adelante el protocolo”, sostuvo.
Las autoridades escolares reconocieron la preocupación generada por el episodio y remarcaron la necesidad de trabajar en conjunto con las familias para abordar este tipo de situaciones.
“Estas cuestiones que están sucediendo no son bromas, no son graciosas. Hay mucha gente que tuvo miedo, vino y retiró a sus hijos”, manifestó la directora.
A su vez, señaló que la mayoría de las familias confió en el mensaje institucional y permitió que los alumnos continuaran asistiendo normalmente, tanto en el turno tarde, como al día siguiente.
Kessler vinculó estos hechos con prácticas virales que circulan en redes sociales y advirtió sobre la falta de conciencia que muchas veces tienen niños y adolescentes sobre las consecuencias de sus actos.
“Esto es algo viral y los niños lo han tomado como una práctica habitual o graciosa y por ahí no dimensionan, porque son niños, porque son jóvenes, la dimensión de esas acciones, lo que puede llegar a provocar en los demás. Hay niños que estaban asustados, hay familias que están preocupadas y hay un montón de instituciones que estamos interviniendo en cada uno de estos hechos”, dijeron.
Como parte de las medidas adoptadas, la escuela convocó a una reunión con padres y tutores para explicar el accionar institucional y escuchar inquietudes.
“La idea de la reunión era ponerlos en conocimiento de cómo se había actuado frente a lo sucedido, pero también escuchar a las familias, porque no nos tenemos que olvidar que esto es un trabajo en conjunto”, afirmaron.
En ese marco, las autoridades insistieron en la necesidad de reforzar el acompañamiento familiar y reflexionar sobre la responsabilidad individual. “La idea es trabajar mucho, a partir de ahora, en que cada acto tiene su consecuencia, siempre con el acompañamiento de la familia”, indicaron.
Consultadas sobre las medidas de control en los sanitarios, explicó que existe supervisión permanente, aunque aclararon que los docentes no pueden ingresar a los baños.
“Nosotros hacemos el cuidado del patio y de los baños. No podemos ingresar, pero sí continuamente los docentes están recorriendo por fuera de los baños”, detallaron.
También reconoció que este tipo de amenazas representa una problemática relativamente nueva para las instituciones educativas. “En muchos casos nos ha tomado por sorpresa. No somos la primera escuela donde sucede, es de público conocimiento y también nos llama a nosotros a la reflexión de qué manera podemos prevenir esto”, expresaron.
“Necesitamos otra pata aparte de la escuela: la familia”, concluyeron. Elonce.com