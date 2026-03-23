Juntan fondos para trasladar y operar en Rosario a Laika, una perra que fue diagnosticada con cáncer

REDACCIÓN ELONCE
Lucero, la dueña de Laika, una perra diagnosticada con cáncer, pidió la colaboración de la comunidad para poder trasladar a su mascota a Rosario, donde debe realizarse estudios urgentes y una posible cirugía, supo Elonce.
Laika, una perra que enfrenta un grave diagnóstico de cáncer, requiere con urgencia estudios y una cirugía que no se pueden realizar en Paraná. Lucero, la dueña, detalló a Elonce que, debido a la delicada situación de salud de su mascota, debe viajar a Rosario el 26 de marzo para obtener atención médica especializada.
“Acá no me quieren hacer el estudio. Sí o sí tengo que hacerlo allá, porque acá no me hacen todos esos estudios. Necesito un traslado urgente, es ir y venir en el día, que no nos cobren mucho, porque queremos pagar", explicó.
La perra fue diagnosticada con cáncer y “se sospecha que podría estar desarrollando metástasis a los pulmones, lo que hace que los estudios sean aún más urgentes”, comentó Lucero.
El traslado a Rosario debe realizarse el 26 de marzo, ya que tienen un turno confirmado a las 20 hs. “Necesitamos un traslado urgente. Seguimos vendiendo rifas, pastelitos, recaudando fondos para poder llegar a la cirugía y hacer los últimos estudios para poder operarla”, comentó.
Lucero explicó que el costo del traslado y la cirugía es muy elevado, lo que dificulta aún más la situación. “Estamos hablando de 800.000 pesos que nos piden, es una locura porque estamos con la plata de la cirugía. Es decir, me sale un millón la cirugía y el traslado 800.000 pesos, y es imposible pagarlo”, lamentó.
Por este motivo, siguen vendiendo rifas y pastelitos para recaudar fondos. La rifa tiene un valor de 5.000 pesos, y una vez vendidos todos los números, se sortearán los premios. Además, Lucero dejó su número para que quienes deseen colaborar puedan contactarse con ella para obtener más detalles sobre la rifa o el traslado de Laika: 3436 130 481.
Lucero hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad, ya que no solo se necesita dinero para cubrir los costos del traslado y la cirugía, sino también cualquier tipo de ayuda con el transporte, como pagar la nafta o incluso conseguir un canil para el traslado.
Alias para colaborar: laika2018.mp Elonce.com