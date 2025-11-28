Jubilados de Comercio realizaron un recorrido turístico por la ciudad de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Jubilados de Comercio de Paraná participaron de un recorrido turístico en colectivo para conocer los principales puntos de interés e históricos de la capital entrerriana. La propuesta forma parte del cierre de un curso cognitivo que fue llevado a cabo durante más de un mes en el Sindicato.
El tour fue organizado en colaboración con la Municipalidad de Paraná, que facilitó una guía turística que acompañó a los jubilados a lo largo del recorrido, destacando la importancia de redescubrir los rincones de la ciudad. "A veces uno, como vecino, no sabe apreciar algunas cosas. y está bueno esto", comentó a Elonce Daniel Ruberto, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná.
“Estoy emocionada, gracias al sindicato", expresó Ángela Cristina Álvarez, quien compartió su entusiasmo por conocer más sobre la ciudad. En particular, mencionó su amor por el parque Gazzano, uno de los lugares que visitaron durante el recorrido.
Por su parte, Norma, otra jubilada que acompañaba a su esposo en el tour, destacó la importancia de estas actividades: "Esto es un regalo realmente, acá vamos de paseo a recorrer la ciudad”.
Arnoldo enfatizó el compromiso del sindicato con los adultos mayores: "Lo que más me gusta es cómo se preocupan por los jubilados. Al principio éramos 10, 15, y ahora somos como 50", explicó.
En cuanto al recorrido, también resaltó las comodidades del colectivo, que contaba con aire acondicionado para mitigar el calor, lo cual fue apreciado en el caluroso día.