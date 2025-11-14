Invitan a la 5º edición del torneo de pádel Elías Metz: a beneficio de la Asociación Arco Iris

REDACCIÓN ELONCE
La quinta edición del torneo de pádel Elías Metz se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre en el Club Palermo. El evento solidario destinará el 100% de lo recaudado a la Asociación Civil Arco Iris.
Este diciembre, el torneo benéfico de pádel Elías Metz se prepara para su quinta edición, un evento que no solo busca fomentar la práctica del deporte, sino también contribuir con una causa solidaria.
“La iniciativa siempre tiene la misma energía, cada vez más impulsada por toda la gente que se suma: mucha gente nueva, mucha gente que nos acompaña hace mucho tiempo. Pero la verdad es que las expectativas son muy altas para esta edición”, comentó Facundo, uno de los organizadores.
Un torneo inclusivo y con causas solidarias
El evento se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre, en el Club Palermo de Paraná, y contará con categorías masculinas y femeninas. “Las de mujeres aún tienen lugares disponibles”, aseguró.
El 100% de lo recaudado será donado a la Asociación Civil Arco Iris, que acompaña a familias de pacientes oncológicos.
El evento, además de ofrecer un espacio para la competencia deportiva, tiene un fuerte componente de solidaridad. Los organizadores remarcaron que todo lo recaudado servirá para continuar con el apoyo a las familias que atraviesan momentos difíciles por el tratamiento de cáncer de niños y adolescentes en el Hospital San Roque.
El torneo como homenaje a Elías
El torneo también es un homenaje al recordado Elías, un joven cuya memoria sigue viva en cada edición. “La verdad que a uno se le pone la piel de gallina, se le revuelven el estómago y el corazón rebalsa de buena energía y amor, recordándolo”, expresó Facundo. La participación de todos los asistentes, tanto jugadores como colaboradores, es vista como una forma de rendir homenaje a un amigo y recordar su legado. Los organizadores invitan a quienes no puedan participar en la competencia a colaborar con productos o donaciones, ya que “todo suma”.
Inscripciones abiertas
Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el 3 de diciembre. “En la rama femenina andaremos en las 18, 20 parejas. En lo que es la rama masculina veníamos trabajando con 24 parejas, pero tuvimos que extendernos a 36, es decir, pasamos a 72 jugadores masculinos”, comentó Facundo. A lo largo de estas cinco ediciones, el torneo ha crecido considerablemente en participación, y este año no será la excepción.
Finalmente, los organizadores agradecieron al Club Palermo y su encargado Ariel Vittori por brindar las instalaciones de forma gratuita.