Agente del Estado entrerriano debe devolver más de $18 millones por ausencias injustificadas

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la instrucción de un sumario administrativo contra una agente de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano y ordenó el recupero de más de 18 millones de pesos que habrían sido percibidos de manera indebida. La medida, quedó formalizada mediante el Decreto Nº 1402, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

Según surge de la norma, a la que tuvo acceso Elonce, la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado, deberá investigar la conducta de la trabajadora por registrar presuntas inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, la situación podría encuadrarse en causales de cesantía previstas en la Ley Provincial Nº 9755 y sus modificatorias.

Reclamo por haberes percibidos indebidamente

La resolución también aprobó una liquidación realizada por la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano, que determinó que la agente, cuyas iniciales son M.I.R, percibió haberes de manera indebida por un total de 18.658.370,81 pesos.

A ese monto deberán sumarse los intereses devengados y a devengarse hasta el momento del efectivo pago, calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

Asimismo, el Ejecutivo provincial intimó a la trabajadora para que reintegre la totalidad de los fondos en un plazo de 30 días corridos desde su notificación.

Posibles acciones judiciales

El decreto establece que, en caso de incumplimiento, la Fiscalía de Estado deberá iniciar las acciones legales correspondientes para recuperar el dinero reclamado por la Provincia.

Además del capital e intereses, el eventual proceso judicial podrá incluir los gastos y honorarios que se generen durante la tramitación de la causa.

La norma ratificó también la vigencia del Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por el Decreto Nº 2/70 y sus posteriores modificaciones, hasta tanto se dicte una nueva reglamentación del procedimiento sumarial prevista por la legislación provincial. Elonce.com