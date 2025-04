Ielpo recordó su encuentro con el Papa Francisco: “Fue muy especial y emotivo”

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, el paranaense Ángel Ielpo, integrante de la Selección Argentina de fútbol de talla baja, rememoró en diálogo con Elonce el emotivo encuentro que vivió junto al Santo Padre en el año 2022, cuando el equipo fue recibido en la residencia Santa Marta del Vaticano.

“Fue un sueño conocer al Papa, darle la camiseta y poder hablar con él. Sentí que toqué el cielo con las manos”, expresó Ielpo con profunda emoción. El seleccionado, que venía de consagrarse campeón de Europa y de América, le obsequió al pontífice una camiseta firmada por todos los jugadores.

Según relató, el encuentro dejó una huella imborrable en su vida, aunque la emoción fue tan intensa que no recuerda exactamente todo lo que conversaron. “Hoy, cuando vi las noticias, fue algo duro, porque el Papa hizo muchas cosas”, lamentó.

El recuerdo del paranense Ángel Ielpo cuando fue recibido por el Papa

El encuentro con Francisco

Ielpo explicó que la invitación del Papa había llegado tiempo antes, pero la pandemia de COVID-19 obligó a posponer la visita. “Nos invitó antes de la pandemia, pero no pudimos ir. Luego nos volvió a invitar cuando se salía de la cuarentena, pero otra vez no se dio. Finalmente, la tercera fue la vencida: estábamos en España por la Eurocopa y no perdimos la oportunidad”, contó.

Recordó que llegaron tarde a la reunión por un problema con el GPS, aunque igualmente fueron recibidos. “La reunión era a las 8, pero nos retrasamos. De todos modos, nos atendió. Allí nos dio una charla diciéndonos que éramos unos guerreros y que se sentía orgulloso porque, pese a nuestra condición, íbamos superando barreras. Fue algo que me tocó muchísimo”, destacó.

“Sentí que vi a Dios”

Durante el encuentro, Ángel fue quien le entregó la camiseta del seleccionado al Papa. “Fue algo muy especial y emotivo, no te quedan palabras, sentí que vi a Dios. Algo muy fuerte”, manifestó visiblemente conmovido.

Además, relató que Francisco le obsequió un rosario que aún conserva con gran afecto: “Lo uso a menudo, no falla”, afirmó.

Ielpo también compartió que dentro del grupo de talla baja la noticia del fallecimiento del Papa causó un profundo impacto. “Es algo que nos conmovió a todos”, concluyó.