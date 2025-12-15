Hogar de Cristo organizará una celebración navideña en comunidad

REDACCIÓN ELONCE
Se realizó este lunes la muestra final de los talleres laborales realizados por el "Hogar de Cristo". Aprovecharon la oportunidad para invitar a vivir una "Navidad en comunidad", junto a otros grupos católicos y organizaciones sociales, en la parroquia "Nuestra Señora de la Piedad".
La Parroquia Nuestra Señora de La Piedad se prepara para un cierre de año cargado de solidaridad, destacando el trabajo realizado por el grupo Hogar de Cristo en la contención de personas en situación de vulnerabilidad y con adicciones.
El equipo del Hogar, compuesto por terapistas ocupacionales, psicólogos, sacerdotes y diáconos, realizó una muestra de fin de año con los resultados de sus diversos talleres laborales.
Nochebuena en el Hogar de Cristo
Nadia, integrante del Hogar de Cristo, en diálogo con Elonce, anunció una importante novedad a modo de primicia: la institución abrirá sus puertas para celebrar la Navidad en comunidad.
"Vamos a pasar Navidad acá en el hogar", confirmó Nadia. Explicó que la celebración se realizará junto a otros grupos de la iglesia y organizaciones sociales: "Estarán Cáritas, Un Cielo Nuevo y Misionando con María".
Nos pusimos de acuerdo para poder compartir en el Hogar de Cristo, ya hace varios años pasamos Navidad. Este año ampliamos y pensamos algo en comunidad".
El evento comenzará con la misa de Nochebuena el 24 de diciembre. Posteriormente, se ofrecerá más información detallada sobre el horario exacto y el desarrollo de la celebración.
Angie, también integrante del Hogar, explicó que la idea de festejar todos juntos es poder recibir, lo que utiliza el grupo como lema: "la vida como viene".
"Nosotros, lo que hacemos todos los años, es pasar durante el día acá preparando los alimentos para la cena para recibir la Nochebuena, al igual que nos pasamos decorando el salón y demás", detalló.
Colaboración económica
Para llevar adelante la cena comunitaria, el Hogar de Cristo solicita la colaboración de la ciudadanía, que pueden ser con aportes en dinero o donando alimentos y otros elementos necesarios para la cena.
Los aportes económicos se pueden transferir al alias: la.vida.como.viene .
Por su parte las donaciones de alimentos u otros elementos se pueden acercar a la parroquia "Nuestra Señora de la Piedad" en donde se realizará la cena navideña.
El trabajo de contención y los talleres
Agustina, colaboradora del Hogar, describió la amplitud de las áreas de trabajo que conforman la institución, la cual rescata y brinda apoyo a personas en situación de calle, con adicciones y madres solas.
"Hay varios espacios de formación de empleo, hay espacios también de contención", explicó Agustina. Mencionó que el enfoque se basa en recibir "a la familia y a la vida como viene".
Agustina se desempeña específicamente en el área de infancias: "En esa vida entran los niños, entonces justamente surge así el espacio de la necesidad de darle un lugar propio a ellos". Señaló que hay distintas responsabilidades y tareas que cada persona puede realizar en la diaria del Hogar.
El artista Alejandro Basiliquiotis, quien acompañó la muestra de fin de año con su música, destacó el significado del trabajo que realiza la institución: "El trabajo que ellos hacen todos los días es poner el fuego, el corazón que tienen para poder recibir la vida como viene", dijo a Elonce.