Hasta este martes continúa la Feria Navideña en Plaza de las Colectividades

REDACCIÓN ELONCE
La feria navideña se lleva a cabo en la Plaza de las Colectividades hasta este martes. La propuesta se convirtió en un clásico para pasear y buscar productos únicos para regalar en estas fiestas, supo Elonce.
La feria navideña que se lleva a cabo en la Plaza de las Colectividades de Paraná continúa ofreciendo una amplia variedad de productos artesanales. La propuesta, que se extenderá hasta el 23 de diciembre, se convirtió en un clásico para pasear y buscar artículos únicos y hechos artesanalmente.
Uno de los stands más destacados de la feria es el de Natalia, una artesana proveniente de San Lorenzo, Santa Fe, que ofrece una gran variedad de productos de madera. Entre sus creaciones se encuentran tablas de picada, espátulas, cucharones y hasta juguetes de madera. Un producto particularmente llamativo es la batea de madera, ideal para servir asado o empanadas, que además tiene la particularidad de conservar la temperatura de los alimentos por más tiempo que los platos tradicionales.
"Cuando servís algo caliente en una tabla de madera, la comida se mantiene a la temperatura adecuada mucho más tiempo. Es un detalle que a muchos les sorprende", explicó Natalia mientras destacó las ventajas de los productos de su stand.
Otra de los expositoras, proveniente de Córdoba, ofrece prendas tejidas a mano, como chalecos, ponchos y pashminas. Las telas utilizadas son principalmente de algodón, y los productos son elaborados con técnicas tradicionales de teñido y bordado. Además, las prendas son universales, adaptándose a todos los tipos de cuerpo, lo que las convierte en opciones perfectas para regalar.
"El objetivo es ofrecer prendas cómodas y elegantes que puedan usar tanto hombres como mujeres", aseguró la creadora de los productos. Los precios varían entre 35 y 59 mil pesos, siendo una opción accesible para quienes buscan un regalo especial para las fiestas.
Otro de los stands es el de la artista que se dedica a la pintura sobre ropa. Camisetas, pantalones y vestidos pintados a mano son algunas de las opciones que ofrece para quienes buscan algo realmente único. Los diseños, que incluyen tonalidades doradas y plateadas, son perfectos para la temporada navideña.
"Con 20 mil pesos ya podés llevarte un regalo pintado a mano y exclusivo para la persona que más querés", comentó la creadora, que resalta la calidad de sus productos y la variedad de talles.
Desde artículos para la cocina hasta prendas de vestir y accesorios, la feria de Paraná ofrece una variada oferta de productos a precios accesibles. Los puestos están llenos de opciones, lo que permite encontrar algo único para regalar.