“Ha dejado un recuerdo sumamente importante para la provincia”, afirmó el público sobre Jorge Méndez

Este miércoles se llevó a cabo el homenaje a Jorge Méndez, artista entrerriano que falleció el mes pasado. Fue en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y contó con la sala llena de amigos, familiares, artistas y autoridades municipales y provinciales. Al término de la función, el público reveló sus sensaciones.

“Fue muy bueno todo. El Conjunto Itaý vale oro. Es muy lindo todo”, aseguró un hombre.

“Lo subí por primera vez a un escenario a Jorge Méndez. En El Ateneo del Diario aquí en Paraná. Ahí nosotros hacíamos peña y entre ellos estaba él que iba a tocar la guitarra, pero nadie lo conocía. Nosotros juntamos toda la gente y lo senté ahí. Empezó a afinar y le dije ‘preparate una canción para cantar’ y miraba. Estaba un poco tímido y cuando corrimos la cortina estaba toda la gente, que lo aplaude. Desde el costado le decía ‘cantá, cantá’ y ahí se envició Jorge Méndez”, indicó.

“Tiempo después lo encuentro, antes de su fallecimiento. Él falleció el día de mi cumpleaños (12 de noviembre) y lo encuentro y le digo ‘¿No te acordás de mí? Él me dice no. Le dije ¿No te acordás cómo te subí al escenario en El Ateneo?’. Ahí el artista le respondió: “Creía que eran los Hermanos Cuestas”.

Sobre su legado, afirmó: “Ha dejado mucho. Nuestro folclore no es tan grande, no tenemos tantos valores en Entre Ríos, pero Jorge fue mayor a todos”.

Otro hombre elogió: “Fue un buen reconocimiento”. También una pareja vino desde Colonia Nueva a presenciar el evento en el CPC, quien era fanática del artista.

El intendente de Oro Verde, César Clement, expresó a Elonce: “Fue muy lindo y emotivo. Estuvimos más que nada acompañando en recuerdo a Jorge Méndez que ha dejado mucho a nuestra ciudad”.

“Ha dejado un recuerdo sumamente importante para la provincia, el país y fuera de nuestra nación. En Oro Verde nos sentimos orgullosos de que haya vivido mucho tiempo allá y que haya dedicado una canción que sea una referencia de nuestro himno. Estamos más que contentos por eso”, señaló.

“Fue todo muy hermoso, hay mucha gente que lo tiene muy presente a Jorge”, explicó otra persona.

A su turno, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, ratificó: “Fue un hermoso homenaje a Jorge Méndez. Fue un hombre que durante su vida interpretó a Paraná, Entre Ríos y nos dejó bellas canciones que como dijo el gobernador y Santiago Miguel Rinaldi nos van a acompañar muchos años”.

El testimonio de los presentes en "Himnos de mi tierra", homenaje a Jorge Méndez en el CPC

“Nunca hay una mejor palabra que el poeta que interpreta el contexto en el que vive porque además habla de las personas. Pensemos en la canción de Puerto Sánchez, que habla de los niños, de la cultura ribereña y al habitante de la ribera del río. En otros casos, como el puente de La Picada, le habla a su gente. Es un merecido homenaje”, cerró la jefa municipal.

“Es una emoción hermosa, yo lo conocía. Tengo recuerdos hermosos como las peñas en La Vieja Usina. Le contaba al hijo que una vez había tenido una anécdota donde nos sentamos juntos y nos pusimos a charlar y la gente me empezó a preguntar si era mi marido”, sostuvo una mujer, que lamentó su pérdida.

“Ha dejado mucha enseñanza, mucha humildad, mucho respeto. Él era y será un hombre que va a brillar en el cielo y las estrellas”, cerró.

Otro hombre, con lágrimas en los ojos, mencionó: “Tengo muchas historias. Hace 30 años que estaba en la Costa e íbamos y charlábamos. Él era enérgico y me decía ‘quedate tranquilo que esto va a ir muy bien’”.

Otro de los presentes expresó ante las cámaras su percepción del evento: “Ha sido un momento más que emotivo. Las palabras de Santiago, lo de Ernesto, lo de María Luz y lo del grupo de Concepción del Uruguay que era testificar y ratificar lo que ha hecho Jorge en todo el cancionero entrerriano. Nosotros que lo conocemos de chiquito y lo seguimos, hemos sido amigos y hemos compartido cosas, ha sido un momento muy emotivo. Ojalá esto se repita”.

Francisco Cuestas, otro de los presentes en el homenaje, destacó: “Estoy emocionado y feliz de que lleguen estos reconocimientos a los grandes que han dejado un legado inmenso a la provincia de Entre Ríos, con su cancionero, la poesía y la música. Creo que es importante que se lo siga mencionando y se lo siga reconociendo a las nuevas generaciones”.

Jorge Méndez “era una marca imborrable de muchos artistas de tremendo renombre, que han elegido sus obras para interpretarlas. Nosotros con Musiqueros Entrerrianos hemos tenido la suerte de grabar ‘Canción de Puerto Sánchez’”.

Ernesto Méndez, quien dio la apertura al show homenaje, compartió sus sensaciones con Elonce: “Fue muy emotiva. Una de las cosas lindas del homenaje es que propició la oportunidad de reunir a mucha gente que vino a traer su recuerdo. Fue una noche cargada de emociones, de recuerdos y de presencia, que creo que es lo más valioso”.

Sobre su legado, indicó: “En el plano personal, me genera algo de sorpresa porque alguna de sus obras ha pasado que la obra trasciende al autor. Algunas canciones pasan a formar parte de un cancionero colectivo y la figura del compositor se va diluyendo. Creo que es el máximo reconocimiento al que puede aspirar”.

“Gustosamente, disfruté todo el momento con mucha emoción”, expresó un artista que se encontraba en la primera fila. Luego pasó a hablar de su nexo con el artista: “A Jorge lo conocí en el año 1981 cuando iba a la primaria. Fue en un evento donde fue a tocar a la escuela y las maestras le dijeron que recién estaba empezando y él me prestó su guitarra”.