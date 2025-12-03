Jorge Méndez "pudo transformar el ADN entrerriano en música y en poesía", afirmó Frigerio

REDACCIÓN ELONCE
El gobernador presidió el homenaje a Jorge Méndez este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones, con transmisión por Elonce. Destacó la obra del ícono entrerriano y la enorme convocatoria que reunió artistas, autoridades y familiares.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles el homenaje a Jorge Méndez en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), un reconocimiento a uno de los grandes referentes de la cultura popular entrerriana. El evento, transmitido por Elonce, convocó a una gran cantidad de público y artistas que se acercaron para celebrar su legado.
“Este evento de reconocimiento a un ícono de nuestra cultura popular. Es una persona que pudo transformar el ADN entrerriano en música y en poesía. Lo hizo de una manera que nos enorgullece a todos. Se merece este homenaje y muchísimo más”, expresó Frigerio durante la apertura. El mandatario agregó que “sabemos lo que representa Jorge. Nos pone contentos que esta convocatoria a un homenaje a su figura tenga esta respuesta”.
La actividad combinó música, poesía y testimonios de familiares y referentes de la cultura provincial, en un marco íntimo y cargado de emoción.
Autoridades y organizadores celebraron la gran convocatoria
El secretario de Comunicación provincial, Sergio Kneeteman, también celebró la respuesta del público. “Estamos contentos. Tenemos una gran concurrencia para homenajear su trayectoria. Nos acompaña uno de sus hijos y otro va a hacer una interpretación de su padre. Va a ser una fiesta”, afirmó.
Por su parte, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó el impulso del Gobierno provincial para concretar el homenaje: “Es una iniciativa del gobernador y nosotros estamos muy contentos por homenajear una figura de la dimensión de Jorge Méndez y que tenga la repercusión que está teniendo. Estamos felices y esperando poder disfrutar de una noche hermosa”.
Stoppello detalló que la propuesta artística incluyó la presentación de Ernesto Méndez y María Luz Erazun, además del Conjunto Itaý de Concepción del Uruguay, acompañados por un audiovisual que aborda su obra desde una mirada contemporánea.
La emoción de Guillermo Méndez y la memoria familiar
Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue el testimonio de Guillermo Méndez, uno de los hijos del reconocido compositor. “Antes que nada, mi agradecimiento. Se me cierra la voz, estoy muy agradecido por toda la gente que se movilizó para que esto sea posible. Es muy impresionante”, expresó visiblemente emocionado.
Guillermo recordó momentos íntimos junto a su padre y la fuerte conexión con la identidad provincial: “Creo que este paisaje que tenemos acá atrás es el que íbamos con mi viejo cuando éramos chicos e íbamos en bicicleta a recorrer la costa. Todo lo que es la entrerrianía que pudimos vivir”. También evocó la filosofía que su padre transmitió a través de la música: “No es solo un entretenimiento. Uno está muy emocionado de ver a tanta gente querida y conocida”.
Consultado sobre la obra que más lo representa, mencionó clásicos como Puro monte y La canción de Puerto Sánchez: “Es un fenómeno que ni yo entiendo cómo arraigó al punto de mezclarse con el paisaje”.