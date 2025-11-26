Gabriel necesita una cirugía que cuesta $32 millones y su mamá reclama respuesta de la obra social

REDACCIÓN ELONCE
Gabriel Rodríguez, un niño que padece de epilepsia refractaria, necesita una cirugía para mejorar su calidad de vida. La operación cuesta 32 millones de pesos y aún no es cubierta por su obra social. "No me quiero perder ningún momento con él", dijo su mamá a Elonce.
Gabriel Rodríguez es un pequeño de solo 7 años que sufre de epilepsia refractaria, una condición que no responde a los tratamientos convencionales y que ha empeorado con el paso del tiempo. La operación que podría cambiarle la vida cuesta 32 millones de pesos. La familia pelea porque la mutual cubra la cirugía. Su mamá, Soledad Duarte, quien lucha día a día por la salud de su hijo, diálogo con Elonce y contó detalles de la situación.
“Es difícil el momento que estamos pasando. Gabrielito tiene cada vez más convulsiones y ya no puede ir a la escuela. Hace dos pasos y cae al suelo, es un sufrimiento constante para él y para todos los que lo amamos. No puedo verlo más así”, afirmó.
Su condición ha ido empeorando, y las internaciones en hospitales se han vuelto una constante.
Un tratamiento costoso que sigue pendiente
La cirugía que necesita Gabriel es un procedimiento para implantar un estimulador vagal, un dispositivo que se coloca en el pecho y se conecta al nervio vago, con el objetivo de reducir la cantidad y duración de las convulsiones. Según la enfermera que lo cuida, Fabiana, este proceso es la única esperanza para controlar la enfermedad del niño. “Es crucial para él, para poder detener las convulsiones a tiempo”.
A pesar de que el cirujano ya ha solicitado el tratamiento y estaba programado para agosto, la familia aún no ha recibido respuesta de la obra social para cubrir los gastos. “El pedido está hecho en el Sanatorio Sagrado Corazón de Buenos Aires, pero aún no tenemos respuestas. Están dilatando el proceso. Mi abogado ya presentó una nota y vamos a ir con recursos de amparo”, lamentó Soledad.
Un llamado a la solidaridad
El temor de Soledad es palpable. “Sus convulsiones son cada vez más fuertes. Me da miedo que todo se frene en diciembre, porque los médicos y las instituciones suelen tomarse un receso. Ya no sé qué hacer, ni a quién acudir. Lo único que pido a Dios y a la gente es trabajo”, expresó.
Soledad pide que la obra social se haga cargo de la cirugía, mientras intentan adaptarse a las nuevas circunstancias. "Lo único que pido es que OSECAC nos ayude, para que Gabrielito pueda tener la oportunidad de mejorar", solicitó.
La familia ha tomado medidas desesperadas. Soledad ha tenido que cerrar su negocio y dedicarse a hacer empanadas y tartas para vender desde su casa. “Solo quiero estar con él en todo momento. No quiero perderme nada de su vida. Ofrezco comidas y viandas para quien me quiera comprar”, dijo.
Quienes deseen colaborar pueden acercarse a Bartolomé Zapata 1072 o contactarse al 343 155108098.