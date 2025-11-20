Fundación Centro celebró su 26º aniversario con un gran bingo

REDACCIÓN ELONCE
La Fundación necesita recaudar fondos para las actividades que realizan en el año. "Trabajamos mucho en la concientización de las patologías alimentarias, como la bulimia y la anorexia", explicaron a Elonce.
Ayelén Palavecino, explicó que “somos un centro que atiende trastornos de la conducta alimentaria. Siempre nos viene bien recaudar fondos para cubrir los gastos que tiene la institución. Esta actividad es especial porque cumplimos 26 años el 4 de noviembre. Trabajamos mucho en la concientización de las patologías alimentarias porque el 30 de noviembre es el día que se conmemora el Día de Lucha contra los Trastornos Alimentarios”.
Dijo que “los trastornos alimenticios pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, por ahí muchos los ven en la adolescencia, pero también tenemos pacientes que ingresan en una edad adulta y que han transcurrido por muchos años. Los más conocidos son la bulimia y la anorexia”.
“Requieren de un tratamiento psicológico y también acompaña un grupo de autoayuda. Las familias también, sobre todo. Hay que estar atentos a ciertas conductas: pesarse todos días, las medidas, limitarse con la comida, no sentirse a gusto con el cuerpo, entablarse en una dieta restrictiva, entre otras. Si son repetitivas hay que prestar atención”, agregó.
Nilda Forastieri, comentó que “mi hija empezó a tener conductas que eran evidentemente de un trastorno en la conducta alimentaria. Es una cuestión de cómo se enfrenta a la comida, a las ingestas. Empezó a tener cuestiones como no comer, saltearse comidas, tomar solo té, comer tomate con un poco de lechuga nada más. Se empezó a deteriorar y empezamos a buscar ayuda. Mi hija ahora está saliendo, está muy bien. Resalto la importancia del grupo de ayuda y el equipo”.
Para contactarse con la Fundación, es necesario acudir a calle Courreges 456, de Paraná, o comunicarse por las redes sociales: Fundación Centro.