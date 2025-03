“Francisco Ramírez dejó un legado clave para el federalismo”

Rubén Bourlot, escritor, profesor de Historia y Educación Cívica, analizó la vida y el legado de Francisco "Pancho" Ramírez, el caudillo entrerriano que dejó una huella imborrable en la historia del federalismo argentino. En diálogo con Elonce, destacó la relevancia de la figura de Ramírez y su vínculo con La Delfina, personaje que ha sido objeto de múltiples relatos, novelas y películas.

“Como cuenta la historia, la leyenda ha inspirado mucho al arte. Esa historia ha dado para películas, cuentos, novelas. Incluso yo escribí una que se llama “El secreto y la jaula”, referida justamente a Ramírez y La Delfina", señaló Bourlot.

La figura de Francisco “Pancho” Ramírez y su impacto en la historia nacional

El escritor remarcó que poco se sabe sobre el vínculo que unía al caudillo con La Delfina, ya que su historia se basa en muy pocos documentos. "Fue un vínculo informal entre La Delfina y Ramírez, es decir, fue su amante, podríamos decir en lenguaje actual. Se sabe muy poco sobre ella, sobre sus orígenes, sobre su vida posterior a la muerte de Ramírez. Solamente hay dos, tres o cuatro documentos que hacen alusión a ella, y por eso sabemos que realmente existió", explicó.

Una historia olvidada por la educación oficial

Bourlot señaló que la historia de Francisco Ramírez, al igual que la de otros caudillos federales como Justo José de Urquiza y José Gervasio Artigas, ha sido poco abordada en los programas educativos. "Durante mucho tiempo, la historia contada por Buenos Aires ha olvidado la historia entrerriana", afirmó. "En la escuela primaria se da algún pantallazo, pero en la secundaria casi ni se toca la historia entrerriana, salvo algún período en el que se implantó la historia regional durante tres o cuatro años. Luego, con la Ley Federal de Educación, se volvió a eliminar la historia local y, por lo tanto, se estudia muy poco sobre nuestros caudillos".

En ese contexto, Bourlot recordó la importancia de Francisco Ramírez en la historia nacional. "Ramírez fue parte del proyecto de Artigas dentro de la Liga Federal, la Liga de los Pueblos Libres. Además, tras separarse de Artigas, fue fundamental en la conformación de la República de Entre Ríos. También firmó el Tratado del Pilar, que fue clave para el inicio de la emancipación federal de las provincias del centralismo de Buenos Aires", sostuvo.

El legado de Ramírez y la República de Entre Ríos

Para el escritor, los llamados "Reglamentos de Ramírez" sentaron las bases constitucionales de la provincia. "Estos reglamentos son fundamentales en la historia del constitucionalismo de Entre Ríos. Son orígenes que muchas veces no se tienen en cuenta, pero son muy importantes y merecen una buena lectura y un análisis profundo. En el libro que se editó recientemente sobre los 200 años de la muerte de Ramírez, en 2020-2021, se hace un análisis de la República de Entre Ríos y su legado", señaló.

Sobre la actualidad de la provincia en relación con el legado de Ramírez, el escritor sostuvo que muchas de sus luchas aún siguen vigentes. "Parece mentira, pero hablamos de 239 años y seguimos casi igual, con la misma lucha federal, con la disputa por las rentas del puerto. Antes Buenos Aires siempre operaba para instaurar una monarquía, y gracias al Tratado del Pilar eso se descartó y se puso énfasis en la autonomía de las provincias. Pero seguimos en deuda con esa lucha, hoy con el centralismo impositivo, que hace que las provincias tengan que mendigar al Gobierno federal la famosa coparticipación", analizó.

Finalmente, al ser consultado sobre algunos mitos que rodean la figura de Ramírez, Bourlot destacó que "hay muchos relatos poco conocidos. Por ejemplo, la capital de la República de Entre Ríos se radicó en la ciudad de Corrientes, porque la república comprendía a Entre Ríos, Corrientes y las Misiones".

Acerca de la descendencia de Ramírez, que falleció a los 33 años, sostuvo que no existen registros fehacientes: "Se ha dicho que tuvo hijos, pero está en el marco de los mitos urbanos. No se conoce a ciencia cierta. Lo de Urquiza también está lleno de mitos. Se habla de que tuvo cerca de 100 hijos, cuando en realidad tuvo una veintena, que sigue siendo mucho, pero no tanto como dicen".

Finalmente, Bourlot destacó la importancia de Ramírez y su legado para la historia argentina y la lucha por el federalismo: "A partir del Tratado del Pilar, se elimina la idea de instaurar una monarquía en el Río de la Plata. Buenos Aires siempre operaba para instalar un rey traído de Europa, y fue a partir del Tratado del Pilar que ya no se habló más de la monarquía y se comenzó a poner énfasis en lo que era el federalismo. Todos los proyectos constitucionales posteriores contemplaron justamente la autonomía de las provincias", concluyó. Elonce.com