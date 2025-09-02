 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Finalizó reparación de cañería de agua potable en Toscanini y 3 de Febrero

La reparación se concretó luego de producirse una rotura durante los trabajos que ejecuta la empresa constructora a cargo de la obra de colocación de un nuevo caño de impulsión.

2 de Septiembre de 2025
Finalizó otra reparación de cañería en Paraná
Finalizó otra reparación de cañería en Paraná Foto: Ilustrativa

Personal de Obras Sanitarias de la municipalidad de Paraná ejecutó una tarea de emergencia en calles Toscanini y 3 de Febrero, luego de producirse una rotura durante los trabajos que ejecuta la empresa constructora a cargo de la obra de colocación de un nuevo caño de impulsión de agua, que unirá la planta potabilizadora Echeverría con el centro de distribución Ramírez.

 

Desde las 14 se reanudó gradual y progresivamente, el abastecimiento del suministro en dos zonas afectadas durante la intervención que comprendió al sector ubicado entre avenida Francisco Ramírez, Colón, San Luis hacia la costa del río Paraná, abarcando los barrios Macarone y El Morro. Y entre Ramírez hacia el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte, hasta la costa del río Paraná, en jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.

 

En esos sectores se pudieron registrar algunos casos de baja presión o falta de suministro, desde el inicio de las tareas de reparación.

 

A lo largo de la tarde se irá normalizando el servicio en esas zonas, tanto en caudales como en presión.

 

Temas:

agua potable reparación Cañería Paraná
