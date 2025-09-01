Por reparación de cañería, se ve afectado el servicio de agua potable en un sector de Paraná

El servicio de agua se ve afectado en una zona de Paraná.

Personal de la municipalidad de Paraná ejecuta durante la tarde de este lunes los trabajos de reparación de un conducto de 150 milímetros, sobre el puente Blanco.

Debido a esta intervención podría registrarse baja presión en algunos sectores de los barrios Padre Kolbe, Mercantil, San Agustín, Puerto Viejo, Bajada Grande y zonas aledañas, atendidas por sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército.

Foto: Elonce.

Se estima que la labor se extenderá hasta las últimas horas de la tarde, aproximadamente.

Ante esto, desde la comuna recomiendan a los usuarios de esa zona que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.