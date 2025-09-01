 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Los motivos

Un corte eléctrico dejó sin luz la Plaza 1º de Mayo y la peatonal de Paraná

En la noche del domingo, la Plaza 1º de Mayo y la peatonal San Martín de Paraná quedaron a oscuras. La falla fue ocasionada por el ingreso de agua en un tablero de luz y también interrumpió semáforos.  

1 de Septiembre de 2025
La peatonal San Martín a oscuras
La peatonal San Martín a oscuras Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un corte de energía ocurrido a las 20.30 de este domingo afectó a la Plaza 1º de Mayo y la peatonal San Martín de la ciudad de Paraná. El inconveniente también impactó en el funcionamiento de los semáforos ubicados en la intersección de Monte Caseros y 25 de Mayo.

 

El director general de Alumbrado Público, Jorge Villarroel, explicó a Elonce que la interrupción del servicio se produjo por el ingreso de agua en la sala de bombas y en un tablero de luz de la plaza, a raíz de las intensas lluvias.

Personal municipal inició de inmediato los trabajos para restablecer el servicio. Se llevaron adelante tareas de desagote en el sector afectado, con el objetivo de secar las instalaciones y garantizar la seguridad de las conexiones eléctricas.

 

Por su parte, el director general de Servicios Públicos, Kevin Bolzan, advirtió que el restablecimiento total dependerá de las condiciones del sistema. “Tenemos que esperar que seque para ponerlo a funcionar nuevamente. Si no, las conexiones eléctricas se harán mañana”, señaló.

Mientras tanto, los equipos técnicos continúan trabajando para que el servicio quede normalizado a la brevedad y la zona céntrica recupere el suministro eléctrico en condiciones seguras. Elonce.com

Temas:

plaza 1º de Mayo Peatonal San Martín corte de luz a oscuras
