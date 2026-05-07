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Paraná Duelo en el ámbito profesional

Falleció el contador Rodolfo Álvarez, expresidente del Consejo de Ciencias Económicas

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos despidió al contador Rodolfo Miguel Álvarez, quien presidió la institución en dos períodos. Destacaron su compromiso con la matrícula y su aporte al crecimiento institucional.

7 de Mayo de 2026
Rodolfo Miguel Álvarez.
Rodolfo Miguel Álvarez. Foto: (CPCEER).

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos despidió al contador Rodolfo Miguel Álvarez, quien presidió la institución en dos períodos. Destacaron su compromiso con la matrícula y su aporte al crecimiento institucional.

El fallecimiento de Rodolfo Miguel Álvarez generó pesar en el ámbito profesional entrerriano, luego de que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer) confirmara la noticia mediante un mensaje institucional.

 

Desde la entidad recordaron que Álvarez se desempeñó como presidente del organismo durante los períodos 1977-1981 y 1997-1999, etapas en las que impulsó distintas acciones vinculadas al fortalecimiento institucional y profesional.

 

Reconocimiento institucional

 

El Cpceer destacó la trayectoria del contador y remarcó que mantuvo un “compromiso desinteresado” con la institución, colaborando activamente tanto a nivel provincial como desde su delegación.

 

Asimismo, señalaron que su trabajo estuvo “siempre al servicio de la matrícula”, acompañando el crecimiento del organismo y participando en distintas iniciativas vinculadas a la profesión.

 

Finalmente, desde el Consejo expresaron sus condolencias y acompañamiento a familiares, colegas y amigos de Álvarez, a quien recordaron con gratitud por su dedicación y aporte a la institución.

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