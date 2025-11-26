El Gobierno exoneró al ex comisario Wolff Furlong, condenado por delitos sexuales graves

El Gobierno Provincial exoneró al ex comisario general Mario René Wolff Furlong, quien cumple una condena efectiva de 22 años por delitos sexuales graves contra tres hermanos, menores de edad, de la localidad de Oro Verde.
El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, firmó el decreto de destitución del comisario general Mario René Wolff Furlong, quien cumple una pena de 22 años de prisión efectiva por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo y tercero). La causa investigó los abusos sexuales a tres hermanos de la localidad de Oro Verde.
La medida disciplinaria se impone tras considerar que su conducta “infringe el estricto apego a los valores éticos y morales que su investidura policial exigen”.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial Nº 28.224, establece la sanción máxima para el exfuncionario policial, cuya situación administrativa se encontraba supeditada a la resolución del proceso judicial iniciado en 2019.
Wolff Furlong, junto a la agente de Policía Natalia Yanina Almeira (también dada de baja previamente), fue procesado en la causa caratulada “Saavedra María José – Saavedra Lucía – Saavedra Juan – Saavedra Gustavo – Castro Daian – Wolff Furlong Mario – Almeria Natalia – Abdala María – Schllotahuer Gladis – López Ana s/ abuso sexual con acceso carnal agravado”.
El expediente judicial culminó con una condena contundente, ratificada por la justicia provincial. El considerando del decreto señala que a fojas 503/542 se incorpora la resolución de la Sala I de Casación de Entre Ríos que rechaza los recursos de casación y confirma la sentencia del 7 de noviembre de 2022.
En dicho fallo, el Tribunal de Juicios y Apelaciones declaró a Wolff Furlong responsable y autor material por los delitos investigados, condenándolo a una pena de cumplimiento efectivo de 22 años. La agente Almeira fue condenada a diez años y su baja de la fuerza ya había sido dispuesta.
Según la constancia de fojas 600 del sumario administrativo, “la sentencia oportunamente impuesta, se encuentra firme, estando los condenados cumpliendo la pena”.
Respecto a la sanción administrativa, el Jefe de Policía de la Provincia se expidió “compartiendo lo propiciado por el Concejo de Disciplina Policial Nº 1”. Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de Dictamen Nº 995/2025, expresó que el procedimiento “se ha realizado salvaguardando el debido proceso y los derechos del sumariado”.
Además, el Dictamen señaló que comparte la pena propiciada “por haber violentado con su comportamiento los lineamientos, principios y premisas básicas de la Ley Nº 5654/75, además de infringir el estricto apego a los valores éticos y morales que su investidura policial exigen”.
Finalmente, el decreto dispone formalmente: “A partir de la fecha, la destitución por exoneración al Comisario General Mario René Wolff Furlong, L.P. Nº 19027, M.I. Nº 17.277.509, acorde a lo expuesto en los considerandos precedentes”, indica APF.