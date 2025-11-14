Estudiantes de Escuela Técnica Nº 21 "Libertador San Martín” realizaron su muestra anual: cortometrajes, motores y shows en vivo

REDACCIÓN ELONCE
La Muestra Anual de la Escuela Técnica Nº21 "Libertador San Martín" destacó con cortometrajes, motores, shows y proyectos innovadores de los estudiantes.
La muestra anual de la Escuela Técnica Nº21 "Libertador San Martín" presentó una jornada única de actividades culturales y educativas.
El evento, que se realizó en la sede de la institución ubicada sobre calle Blas Parera, ofreció una serie de atractivos que incluyeron cortometrajes, música en vivo, muestras de motores, y una variedad de talleres, además de una choripaneada. La comunidad educativa se volcó a la muestra con gran entusiasmo, celebrando el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes.
Natalia Aranguis, rectora de la institución, expresó con: “Mostramos lo que se produjo en cada espacio curricular durante todo el año”.
Participación activa de estudiantes y docentes
Durante la jornada, los estudiantes fueron los verdaderos protagonistas, exhibiendo el fruto de su esfuerzo durante el ciclo lectivo. “Una inmensa alegría”, expresó la rectora, quien destacó la gran labor conjunta entre alumnos y docentes. Además, la autoridad aprovechó para mencionar que las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 están abiertas.
En la muestra, además de los proyectos técnicos, se incluyó un sector de libros, con estudiantes de sexto año presentando su trabajo en la muestra de motores. Morena, alumna de séptimo año, explicó: “Trabajamos en la parte de motores diésel y GNC”, lo que reflejó el nivel de los proyectos presentados.
La noche fue una fiesta que reunió a la familia escolar, con una gran participación de los padres, quienes acompañaron a sus hijos en este evento tan significativo para la institución. También tuvieron la oportunidad de colaborar con la Asociación Cooperadora, que estuvo presente para recaudar fondos para la escuela.
Innovación y colaboración de la comunidad
Una de las sorpresas más destacadas de la muestra fue la colaboración de Mariano Werner, el piloto paranaense, quien prestó uno de sus motores para la muestra. “Se nota el empeño que han llevado adelante con mucho esfuerzo los estudiantes”, comentó un docente, refiriéndose a la dedicación con la que los jóvenes armaron y presentaron los motores.
Los estudiantes de cuarto año, por su parte, presentaron un proyecto de restauración de un auto Fiat 600, donde se involucraron en cada detalle, desde el armado del motor hasta la pintura del interior. Walter, profesor del taller, señaló: “Todo trabajo aquí es de los chicos, uno solamente trata de guiarlos”. Además, los jóvenes tuvieron que enfrentarse a desafíos mecánicos, como lo relató uno de los estudiantes, Zair, quien explicó: “Hicimos el motor ese, no arrancaba y lo dejamos a punto”.
Un verdadero éxito para la comunidad educativa
Este tipo de iniciativas ponen de manifiesto el compromiso y la calidad educativa de la Escuela Técnica Nº21 "Libertador San Martín". Los estudiantes no solo aprenden, sino que aplican sus conocimientos en proyectos reales que tienen un impacto tangible. La muestra de este año fue, sin duda, un reflejo del trabajo constante de toda la comunidad educativa, que año tras año, sigue creciendo y sumando nuevas experiencias y logros.
Como resaltó un profesor, este tipo de exposiciones no solo sirven como un escaparate del esfuerzo estudiantil, sino también como un punto de encuentro con la comunidad: “Es una de las escuelas en las que siempre participo, con mucho gusto, y voy llevando un ida y vuelta con los chicos”, finalizó.