Este fin de semana se realizará la cuarta edición de Diseña Paraná en Sala Mayo

Este fin de semana se cerrará la cuarta edición de Diseña Paraná.

La ciudad de Paraná será escenario de la cuarta edición de la feria "Diseña Paraná", un programa que tiene por objetivo promover el diseño local como motor de desarrollo económico.

El evento se desarrollará en la Sala Mayo desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de noviembre, con la participación de 80 emprendedores seleccionados tras un riguroso proceso formativo.

Óscar Bustamante, subsecretario de la Producción municipal, brindó precisiones sobre la iniciativa. El funcionario indicó que el programa fue creado por ordenanza y que su propósito fundamental es "promover el diseño paranaense como un foco de generación de empleo, de desarrollo de nuevos emprendimientos, de atracción de inversiones".

La edición de este año marca un crecimiento del 50% en la cantidad de inscriptos respecto al año anterior, con un total de 302 personas registradas inicialmente.

Bustamante destacó el esfuerzo de los participantes en la etapa formativa. "Terminaron todo el proceso de cursado que se desarrolla con entidades académicas, con el sector privado, más de 170 personas", dijo a Elonce.

El proceso de selección final fue exigente. De los participantes formados, solo 80 diseñadores llegan a exponer en la feria, elegidos por un cuerpo de evaluadores compuesto por 20 instituciones.

Proceso de capacitación y novedades

El Subsecretario enfatizó que el valor del programa reside en la formación continua, el que se desarrolló "durante casi todos los sábados del año cursando, trabajando, aprendiendo, reformulando sus programas", sostuvo.

La feria es calificada como un "lindo mostrador" que sirve como culminación de esa capacidad instalada en la ciudad.

Entre las novedades de la cuarta edición se incluye la creación de "Núcleos", un espacio destinado a quienes ya habían participado en instancias previas y contaban con mayor experiencia.

También se incorpora por primera vez la "Ruta del Diseño", una iniciativa que permitió a los paranaenses y turistas visitar los talleres de producción donde se producen las piezas de diseño.

La propuesta temática de este año se centra en la identidad local. "Este año la propuesta -siempre hay un lema- tuvo que ver con la identidad, con el río, con la sustentabilidad ambiental y nuestra vinculación con el río", señaló Bustamante.

La exposición se realizará en las dos alas y el foyer de la Sala Mayo y contará con un patio gastronómico.

El subsecretario municipal extendió la invitación a toda la ciudadanía para "acompañar a los emprendedores locales este fin de semana" y promover el consumo de lo producido en la ciudad.

La feria Diseña Paraná, en su cuarta edición, se consolida como una herramienta de apoyo y estímulo a la economía local.