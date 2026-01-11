 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Con The La Planta y La Contra, este domingo se realiza la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza

La Fiesta de la Playa celebra su 26ª edición consecutiva con una grilla musical encabezada por The La Planta y La Contra, actividades en la playa y una ocupación turística cercana al 95%. El evento contará con servicio especial de colectivos desde Paraná y regreso garantizado por la noche.

11 de Enero de 2026
Fiesta de la Playa en Villa Urquiza
Fiesta de la Playa en Villa Urquiza Foto: archivo

REDACCIÓN ELONCE

La Fiesta de la Playa celebra su 26ª edición consecutiva con una grilla musical encabezada por The La Planta y La Contra, actividades en la playa y una ocupación turística cercana al 95%. El evento contará con servicio especial de colectivos desde Paraná y regreso garantizado por la noche.

La tradicional Fiesta de la Playa se realiza este domingo y marca la 26ª edición consecutiva de uno de los eventos más convocantes del verano entrerriano. La jornada combina música en vivo, danza y actividades al aire libre, con una importante afluencia de público y visitantes de distintos puntos de la región.

 

El evento cuenta con una grilla artística encabezada por The La Planta y La Contra, además de presentaciones musicales y propuestas recreativas que se desarrollaron a lo largo de toda la tarde y la noche en el sector costero.

 

Elonce realizará una cobertura especial de la celebración, en el marco de su propuesta de difusión de eventos culturales, turísticos y artísticos de Entre Ríos.

The La Planta
The La Planta

Se recordará que el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Silvio Alarcón, había detallado a Elonce que las actividades comenzarán desde las 14 horas en la zona de la playa. “Vamos a iniciar con mucha música en la playa, ya está enclavado el escenario con DJ Pachi y después arrancamos con Gabi Isasi, Enzo Barzola, The La Planta, y cerraremos con La Contra”, precisó.

 

Además, el funcionario indicó que el grupo División X participará con una propuesta de danza en el sector costero, sumando espectáculos coreográficos a la programación musical de la jornada.

Fiesta de la Playa en Villa Urquiza (foto archivo)
Fiesta de la Playa en Villa Urquiza (foto archivo)

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Valentina Rivero, destacó el impacto del evento para la comunidad local y el turismo. “Para nosotros es un evento súper importante y esperado, tanto por la gente del pueblo como por quienes eligen visitarnos”, afirmó.

 

Movimiento turístico y entradas

 

Rivero señaló que la Fiesta de la Playa genera movimiento turístico incluso en los días previos al evento central. “Ya entre semana se ve el movimiento de turistas que eligen venir. Tenemos una playa muy linda y en perfectas condiciones, y desde el viernes comienzan a llegar al camping y a los alojamientos”, explicó.

 

En relación con la ocupación, Alarcón informó que el nivel alcanzaba aproximadamente el 95%. “Algunos están llegando y quedan pocos espacios libres, pero se está trabajando muy bien con los prestadores de servicios, cabañas, bungalows y casas de alquiler”, agregó.

 

Respecto a las entradas, el funcionario indicó que las anticipadas se comercializan de manera online y en puntos físicos. “La entrada anticipada cuesta 15.000 pesos; de manera online se suma un costo de plataforma de 1.500 pesos. En puerta, el domingo, el valor será de 20.000 pesos”, detalló.

Seguridad y transporte

 

En materia de seguridad, Alarcón remarcó que se diagramó un operativo conjunto con la Policía. “Tuvimos una reunión con el jefe departamental, la comisaría local y el intendente para organizar el operativo. Pedimos a los visitantes que no lleven vidrio ni objetos punzantes, porque fueron retenidos en el ingreso”, explicó.

 

Finalmente, confirmó que se dispuso un servicio especial de transporte para facilitar el traslado del público. “Habrá traslados desde la terminal de Paraná con frecuencias aproximadas cada una hora desde las 10. Para el regreso, el servicio estará garantizado desde las 20.30”, concluyó.

Los horarios de colectivos de la empresa Codta por la Fiesta de la Playa
Los horarios de colectivos de la empresa Codta por la Fiesta de la Playa

Temas:

Fiesta de la playa Villa Urquiza horarios de colectivos salidas desde Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso