Con The La Planta y La Contra, este domingo se realiza la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta de la Playa celebra su 26ª edición consecutiva con una grilla musical encabezada por The La Planta y La Contra, actividades en la playa y una ocupación turística cercana al 95%. El evento contará con servicio especial de colectivos desde Paraná y regreso garantizado por la noche.
La tradicional Fiesta de la Playa se realiza este domingo y marca la 26ª edición consecutiva de uno de los eventos más convocantes del verano entrerriano. La jornada combina música en vivo, danza y actividades al aire libre, con una importante afluencia de público y visitantes de distintos puntos de la región.
El evento cuenta con una grilla artística encabezada por The La Planta y La Contra, además de presentaciones musicales y propuestas recreativas que se desarrollaron a lo largo de toda la tarde y la noche en el sector costero.
Elonce realizará una cobertura especial de la celebración, en el marco de su propuesta de difusión de eventos culturales, turísticos y artísticos de Entre Ríos.
Se recordará que el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Silvio Alarcón, había detallado a Elonce que las actividades comenzarán desde las 14 horas en la zona de la playa. “Vamos a iniciar con mucha música en la playa, ya está enclavado el escenario con DJ Pachi y después arrancamos con Gabi Isasi, Enzo Barzola, The La Planta, y cerraremos con La Contra”, precisó.
Además, el funcionario indicó que el grupo División X participará con una propuesta de danza en el sector costero, sumando espectáculos coreográficos a la programación musical de la jornada.
Por su parte, la secretaria de Gobierno, Valentina Rivero, destacó el impacto del evento para la comunidad local y el turismo. “Para nosotros es un evento súper importante y esperado, tanto por la gente del pueblo como por quienes eligen visitarnos”, afirmó.
Movimiento turístico y entradas
Rivero señaló que la Fiesta de la Playa genera movimiento turístico incluso en los días previos al evento central. “Ya entre semana se ve el movimiento de turistas que eligen venir. Tenemos una playa muy linda y en perfectas condiciones, y desde el viernes comienzan a llegar al camping y a los alojamientos”, explicó.
En relación con la ocupación, Alarcón informó que el nivel alcanzaba aproximadamente el 95%. “Algunos están llegando y quedan pocos espacios libres, pero se está trabajando muy bien con los prestadores de servicios, cabañas, bungalows y casas de alquiler”, agregó.
Respecto a las entradas, el funcionario indicó que las anticipadas se comercializan de manera online y en puntos físicos. “La entrada anticipada cuesta 15.000 pesos; de manera online se suma un costo de plataforma de 1.500 pesos. En puerta, el domingo, el valor será de 20.000 pesos”, detalló.
Seguridad y transporte
En materia de seguridad, Alarcón remarcó que se diagramó un operativo conjunto con la Policía. “Tuvimos una reunión con el jefe departamental, la comisaría local y el intendente para organizar el operativo. Pedimos a los visitantes que no lleven vidrio ni objetos punzantes, porque fueron retenidos en el ingreso”, explicó.
Finalmente, confirmó que se dispuso un servicio especial de transporte para facilitar el traslado del público. “Habrá traslados desde la terminal de Paraná con frecuencias aproximadas cada una hora desde las 10. Para el regreso, el servicio estará garantizado desde las 20.30”, concluyó.